Los cuerpos de los dos turistas uruguayos que eran buscados tras el alud que ingresó el lunes al hotel Villa Huinid, de San Carlos de Bariloche, fueron hallados esta madrugada por los rescatistas, con lo que suman tres las víctimas fatales por el desprendimiento de barro.

"A las tres de la mañana los rescatistas hallaron los cuerpos de los dos turistas de procedencia uruguaya que fueron intensamente buscados desde que se produjo el siniestro. Los cuerpos fueron derivados a la morgue para la realización de la autopsia, la que se llevará a cabo hoy", informó el Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

Además de las tres personas que murieron por el alud, otras tres permanecían hoy internadas en un hospital de la ciudad.

Según trascendió, los fallecidos son Víctor González Giovanelli, su hermana Alba González Giovanelli y el esposo de la mujer, Orlando Casella, quienes se encontraban en habitaciones contiguas.

Casella (67), un exgerente del Banco Hipotecario del país vecino, había ganado 4,5 millones de dólares en el Gordo de Fin de Año de la lotería uruguaya y a raíz de la pandemia de coronavirus tuvo que suspender este viaje al sur argentino,

González, el primero de los fallecidos, fue encontrado ni bien se produjo el siniestro, ya que su mujer es una de las personas heridas que se encuentra internada "fuera de peligro" en el hospital Ramón Carrillo, y los otros dos cuerpos fueron hallados recostados en la cama de la habitación.

Por su parte, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, recorrió hoy el barrio Nahuel Hue en Bariloche, afectado por las intensas lluvias.

"Lo que tenemos que entender, para que quede como debate después de estas situaciones, es que estamos interviniendo la naturaleza cada vez más en zonas de montaña, vamos desertificando la zona, la capacidad de absorción que tiene la tierra disminuye porque todos construimos sobre la montaña", sostuvo.

Agregó que "esto está teniendo efectos que hacen que, por ejemplo, el gobierno municipal canalice el agua y perjudique otras zonas y además el cambio climático que sorprende con episodios extremos".

En tanto, funcionarios municipales brindaron este mediodía detalles del operativo, mientras algunos huéspedes se quejaron por los protocolos de atención y seguridad desplegados a partir del hecho.

Tras el operativo de búsqueda, la directora de Defensa Civil de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Patricia Díaz, brindó una rueda de prensa en la que detalló el operativo que permitió dar con los cuerpos de los dos turistas, que se encontraban hospedados en el edificio Huinid Bustillo en el momento en que se produjo el alud de barro y residuos forestales.

"En el día de ayer, entre las 6 de la tarde y las 2 de la mañana, estuvo trabajando personal de Bomberos Voluntarios Melipal, del equipo Usar Patagonia y personal de la Escuela Militar de Montaña, en el retiro de escombros de la habitación donde en teoría estaban los pasajeros", explicó la directora de Defensa Civil.

En ese marco, agregó: "Durante nueve horas sacaron cerca de cincuenta toneladas de tierra, escombros, piedras y árboles, y a las nueve horas de trabajo encontraron a los pasajeros que estaban desaparecidos. El despejo se hizo en forma manual, con baldes, generando un pasamanos con la intervención del Ejército y Bomberos".

Díaz agregó que la estructura del hotel está en buen estado y no hay peligro en ese sentido, por lo que manifestó “el profesionalismo de los integrantes tanto del Equipo User Patagonia, como de la Escuela Militar de Montaña y de Bomberos en estos trabajos".

Además, la funcionaria comunal comentó que "la zona donde se produjo el alud, en el exterior del edificio, aún se encuentra inestable", e indicó que, en principio, la estrategia para la búsqueda de los cuerpos de los turistas que se encontraban desaparecidos, había sido ingresar por el exterior.

Al respecto, la directora de Defensa Civil aclaró: "El terreno estaba muy inestable, el trabajo de las máquinas producía vibraciones que podían acarrear peligro para quienes trabajaban en esa tarea, por ello se decidió cambiar de estrategia e ingresar a la habitación desde el interior del hotel, como finalmente se hizo, llegando al resultado del hallazgo de los cuerpos."

Díaz añadió que el resto de los turistas hospedados en el hotel siniestrado habían sido reubicados en otro edificio con el que cuenta el complejo y que recibieron atención medica y contención psicológica.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay indicó en un comunicado que “representantes de la familia -que viajaron a la zona en la madrugada de hoy- ya se encuentran” en Bariloche y están “siendo acompañados por el Consulado General del Uruguay. Por otro parte, se mantuvo una reunión con la Fiscalía a cargo del caso a efectos de interiorizarse en los detalles y agradecer el trabajo que se viene realizando”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores -a través de la Oficina de Asistencia al Compatriota y Servicios a la Comunidad, la Embajada de la República en Argentina y el Consulado General del Uruguay en Buenos Aires- queda atento a las novedades que puedan surgir en las próximas horas”, señaló.

Por su parte, el intendente de Bariloche ,Gustavo Gennuso, manifestó sus condolencia ante el hallazgo de los cuerpos de los turistas uruguayos tras el alud que azotó el hotel Villa Huinid en la ciudad patagónica, informaron fuentes oficiales.

“Quiero hacer llegar mis condolencias a familiares y amigos de la pareja de turistas que fueron hallados en las últimas horas”, comunicó.

Además, el intendente agradeció a los equipos de la Nación, la provincia y el municipio que “trabajaron de manera intensa y coordinada, y que estuvieron totalmente abocados, noche y día, al operativo de rescate”.

Mientras se desarrollaba la rueda de prensa, en uno de los jardines del frente del edificio del Hotel Pioneros, del complejo Villa Huinid, dos huéspedes se acercaron a los periodistas y cuestionaron los dichos de la directora de Defensa Civil municipal, al afirmar que no habían recibido atención médica, ni contención psicológica.

Una de ellas fue Sara, oriunda de la ciudad bonaerense de San Antonio de Padua, quien junto a su marido Claudio comentó: "Estábamos en el tercer piso del hotel cuando escuchamos el estruendo, bajamos y vimos el desastre en el primer piso, fuimos al lobby del hotel a pedir a los gritos que ayudaran a los que estaban en el primer piso, todavía no conseguí que un médico me atienda".

"Me dijeron que usara mi obra social y me dirigiera a una clínica. No vinieron ni siquiera a tomarme la presión; miren cómo estoy (dijo mientras mostraba sus manos temblando de nervios). Pasaron ya dos días y aún no me vio un médico", añadió la mujer.

En igual sentido, Alejandra, otra turista procedente de la ciudad bonaerense de La Plata, que regresaba de una excursión en la recepción del hotel cuando ocurrió la tragedia, dijo: "Fuimos los huéspedes los que pedimos una reunión y recién hoy nos atendió una encargada del hotel, pero no hemos tenido ninguna contención en esta emergencia".

No se han conocido aún las hipótesis de análisis de los hechos que llevaron a estos desprendimientos de tierra, barro, árboles y piedras, en una zona extremadamente sensible dado su ángulo de inclinación, y la naturaleza de la vegetación que la habita, y, por el momento, no trascendió información del expediente judicial que comenzó a tramitar para investigar las causas del siniestro. (Télam)