La arquera Belén Succi, una de las más experimentadas de Las Leonas que clasificaron a la final olímpica en Tokio 2020, reveló hoy que pudo cumplirle la promesa a su hijo de siete años de llevarle una medalla, que le había hecho mientras se despedía para iniciar la preparación para este torneo.

"Ya a los 35 años, las cosas te cuestan un poco más. Decís hay que dejar la vida, no hay que bajar los brazos en pandemia, la pandemia no me va a ganar. Voy a llegar al Juego Olímpico aunque me hijo me tenga que bancar un año más entrenando en casa. Es eso. Lo estoy llamando, está en el colegio, quiero que lo saquen para decirle que mamá va a ir a una final que es de la vida.

Le dije cuando venía acá que si mamá llevaba una medalla a casa, era una medalla de la vida. De haber afrontado una pandemia juntos, de haber estudiado todo segundo grado juntos, de haber entrenado juntos en casa...

Es una medalla de la vida", aseguró Succi, con una claridad mental muchas veces difícil de encontrar en esos momentos tan emotivos.

La arquera de 35 años volvió a ser vital con sus intervenciones en momentos clave del 2-1 frente a India, cuando las asiáticas apretaron en busca del empate que pudiera estirar la definición hasta los penales.

La mejor fue a veinte segundos del final, cuando rechazó con el pie derecho. "Es así la vida, uno no tiene que bajar nunca los brazos.

Es la enseñanza que le dejo a mi hijo todos los días. Lo más fácil para mí hubiese sido que cuando se decretó la pandemia retirarme en un sillón, pero no es mi personalidad. Menos con la pasión que tengo a la camiseta de Argentina.

Y a la enseñanza: soy docente y educar a través del deporte es lo mío.

Esa es la enseñanza que le estoy dejando a mi hijo. Mamá dejó todo, peleó con su equipo. Las Leonas es el equipo más lindo con el que estoy", completó.

El sonido de la chicharra final hizo explotar de júbilo al plantel y cuerpo técnico, que principalmente recordó en sus declaraciones el proceso que debieron afrontar para poder tener una preparación acorde en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, que las obligó (como a muchos otros deportistas profesionales) a entrenar en sus casas y pasar mucho tiempo alejadas de sus familias para realizar concentraciones en burbujas y evitar los contagios.

La delantera Agustina Albertarrio, clave en la generación de los dos córners cortos que derivaron en los goles de Las Leonas sobre India, admitió que solo ellas saben lo que hicieron "para llegar" a la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Solo nosotras sabemos lo que hicimos para llegar acá, fueron dos años durísimos en los que casi no estuvimos en casa, recorrimos todos lados, giras de 20 días, creo que lo entregamos todo para estar hoy acá.

No puedo procesar nada todavía. Las semifinales se juegan, sabíamos que iban a salir con todo, India creció un montón.

Creo que lo entregué todo, no puedo más entre los nervios, la emoción y el cansancio. Estamos muy contentas", valoró. "Fue una preparación atípica, fue una locura lo que terminamos haciendo, entrenando en nuestras cosas, y hoy estar acá disfrutando una medalla, hace que todo haya valido la pena.

Tenemos diez jugadores que debutaron en estos Juegos Olímpicos, este partido lo ganó el equipo, cada una tiene un rol y sabe lo que tiene que hacer. Todavía no caigo de lo que conseguimos", completó Merino, una de las cuatro jugadoras que estuvieron en la final de Londres 2012.

Allí también estuvo Noel Barrionuevo, que llegó a 101 tantos con la camiseta de Las Leonas gracias al doblete que las depositó nuevamente en la final olímpica: "Estamos súper contentas, felices porque se consiguió lo que veníamos a buscar.

Los goles salieron, no tengo mucho análisis, estamos festejando este momento pero ya pensando en que estamos en una final".

"Holanda es nuestro eterno rival, vamos a salirle a jugar, no tirarnos para atrás, nosotras sabemos jugar muy bien contra cualquier rival.

Veníamos de no tener competencia, de no haber llegado a una final en los últimos torneos, así que es para que lo disfrute todo el país", cerró. DP/AMR NA