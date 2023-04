Valeria Naya no estaba en La Plata el 2 de abril de 2013 cuando un temporal extraordinario inundó la ciudad, pero participó días después de las tareas de limpieza de la casa de sus padres; momento en que visualizó las escenas con las que posteriormente escribiría su primera novela, un relato romántico donde la tragedia que sufrió la capital bonaerense es el eje principal de la obra.

"Nací en La Plata, pero me mudé a Berisso luego de casarme. Mis padres siempre vivieron frente a la Plaza Islas Malvinas, expredio donde funcionó el Regimiento 7", explica a Télam Naya, profesora de Letras y escritora.

Hace diez años el temporal la encontró en su hogar conyugal, a varias cuadras de su casa natal. Hasta que las comunicaciones se cortaron sabía, por conversación con su papá, que el agua estaba cerca, en el escalón.

"Yo asumí que era el cordón de la calle, nunca imaginé que el agua estaba en los escalones de la escalera interna de la casa", cuenta la mujer al recordar aquella noche y agrega: "Al otro día, cuando vimos por TV lo que estaba pasando, me desesperé; y cuando llegamos con mi marido vimos las marcas que indicaban hasta donde había llegado el agua y los arañazos en las paredes de los muebles que habían flotado".

Sus padres y sus tíos, que vivían en una casa posterior, se guarecieron durante 12 horas en la planta alta de la casa junto a las mascotas.

"Lo positivo, dentro de la tragedia, fue que en esta zona el agua corría calma, como una especie de manto negro que fue entrando lentamente a las casas, no se movía como otros sectores de la ciudad donde se convirtió en un río revoltoso que volvió la situación más problemática", explica.

Los días posteriores, como todos los platenses inundados, limpiaron las marcas en las paredes que dejó el hollín provocado por incendio en la destilería de YPF de Ensenada, sacaron muebles a la vereda, intentaron secar libros y ordenaron lo que pudieron rescatar.

"Estudié Letras porque me gustaba escribir y venía escribiendo cuentos, y en esa situación, en la que yo estaba limpiando la casa de mis papás, visualicé dos manos tomándose en esa agua negra", rememora sobre la primera idea que tuvo para componer su ópera prima y agrega: "No pude diferenciar quién salvaba quién, pero sabía que se estaban salvando".

A aquella primera imagen le siguieron otras que fue ordenando en su cabeza mientras limpiaba: "Para aquellos que no escriben es algo que parece medio de psicótico, pero a mí me vienen muchas imágenes y a partir de ahí armo historias generalmente de cuentos".

En ese momento se dio cuenta que la historia en su cabeza era mucho más grande que un cuento y esa misma noche, cuando llegó a su casa, aunque estaba cansada, empezó a escribir para no perder las imágenes, la idea.

"Hice un punteo a mano en una hoja sobre de quiénes eran esas manos y a partir de la semana siguiente empecé a escribir, empecé a averiguar", recuerda y agrega: "Lo que pasó fue tan trágico que hasta hoy si un platense se encuentra con otro platense en algún otro lugar, por ejemplo de vacaciones, lo primero que hace es preguntarle dónde estaba el 2 de abril de 2013".

"En ese momento ese tipo de charlas era más recurrente y la gente me empezó a contar un montón de historias terribles de esa noche, de esas 12, 16 horas en las que el agua copó la ciudad de una manera inusitada, historias muy fuertes todas", explica Naya.

"Cambié los nombres, pero usé los relatos casi textuales por la descripción que utilizaron para contarme lo que vieron y sintieron esa noche; traté de no separarme de casi nada de lo que me habían contado", cuenta sobre la composición de la historia.

"Alma. Amor en la tormenta" es un romance erótico con una base histórica, cuyos personajes principales son Alma y Paulo, dos jóvenes que se conocen en la tragedia y que a lo largo de una investigación que intenta develar por qué se inundó la ciudad construyen un vínculo que los salva.

"Hice un trabajo de investigación que me llevó casi año y medio, y recién pude terminar la historia en 2016", recuerda Naya sobre la novela que concluyó en una edición de autor de 800 páginas.

"Es una novela larga porque cuento muchas cosas: toda la primera parte es exclusivamente lo que pasó con la inundación, luego está la historia de los personajes y la investigación", explica y entre risas agrega: "Parece un ladrillo bastante importante, pero la devolución que me han hecho es que es llevadera de leer".

La presentación, que incluyó un booktrailer con imágenes reales de la inundación, la hizo frente a la casa de sus padres, en la plaza Islas Malvinas. La elección del lugar no fue azarosa: durante los días posteriores a la inundación el lugar se convirtió en un centro de asistencia a los afectados.

"La inundación nos enfrentó a todos los platenses al hecho de que no tenemos nada seguro, que uno cree que puede hacer planes a largo plazo y lo real es que la vida puede terminar hoy", analiza la escritora y añade: "Hay una reflexión sobre la finitud, lo frágil que es la vida".

Naya reconoce que la inundación, de alguna manera, marcó su carrera profesional: "Hay un antes y un después porque yo venía arrastrando una crisis con mi trabajo de docente de lengua y literatura y escribir Alma me abrió una nueva opción en mi vida que tiene que ver con mi vocación".

La marcó tanto profesionalmente que la semana pasada se jubiló como docente; desde ahora sólo se abocará a la escritura.

Luego de su primera novela escribió Norte, una obra también romántica con la que ganó el Certamen Literario Lidia María Riba del sello Vera de VR Editoras.

"Norte me trajo un premio, pero Alma me recuerda todos los días porque elegí Letras y lo elegí porque amo la literatura", señala la escritora.

Sobre el final reflexiona sobre la tragedia que dejó al menos 89 muertos y 8 millones de dólares en pérdidas económicas y agrega: "Cada vez que se acerca la fecha de la inundación pongo en mis redes imágenes de aquel día no para promocionar mi libro, sino para recordar lo que pasó porque no tenemos que olvidarnos, tenemos que luchar para no repetir historia".

"Alma. Amor en la tormenta" se puede conseguir en formato digital en Penguin Random House y Norte en todas las librerías del país. (Télam)