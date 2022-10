El ex hombre fuerte de los servicios de inteligencia Antonio Horacio Stiuso volverá a declarar el próximo 29 de noviembre como testigo en la causa en la que se investigan las circunstancias de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Stiuso había pedido mediante un escueto escrito de apenas dos párrafos, firmado por él mismo y por su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, volver a prestar testimonial tres años y medio después de haberlo hecho por última vez. El juez federal Julián Ercolini le transmitió el pedido de Stiuso al fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación por la muerte de Nisman. Fuentes judiciales revelaron que Taiano aceptó la propuesta y este viernes fijó fecha para el 29 de noviembre a las 9:30. El ex espía identificó al expediente como la causa en la que "se investiga el homicidio de Natalio Alberto Nisman"

"Luego de haber prestado declaración en marzo de 2019, he tomado conocimiento por trascendidos periodísticos, de diversas cuestiones que no fueron abordadas en aquella oportunidad, y que considero que la Fiscalía debe conocer", explica la nota. La última actividad relevante de la investigación fue la declaración de más de medio centenar de agentes y ex agentes de la AFI que merodearon en aquel enero de 2015, cuando Nisman apareció muerto en un departamento de Puerto Madero, puntos geográficos que podrían tener alguna relación con la secuencia del deceso y los investigados. Para el Poder Judicial, Nisman fue asesinado, sobre la base de un peritaje de la Gendarmería Nacional cuestionado judicialmente por supuestas inconsistencias

NOE/SPC NA