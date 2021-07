La cuenta oficial de Twitter de Sputnik V destacó hoy un estudio argentino que determinó que una sola dosis de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya genera fuertes respuestas de anticuerpos en personas que ya tuvieron coronavirus.

"Una sola dosis de Sputnik V desencadena fuertes respuestas de anticuerpos, estudio argentino", resaltaron.

El mensaje agregó que "dentro de las 3 semanas posteriores a la recepción de la primera dosis, el 94% de los participantes del estudio desarrollaron anticuerpos IgG y el 90% mostró evidencia de anticuerpos neutralizantes”.

La mención se refiere al trabajo liderado por Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora superior del Conicet.

SciTechDaily: A single dose of #SputnikV triggers strong antibody responses – Argentinian study.

Within 3 weeks of receiving the 1st dose, 94% of study participants developed IgG antibodies, and 90% showed evidence of neutralizing antibodies.

Según la investigación, las personas que tuvieron Covid-19 generaron diez veces más anticuerpos neutralizantes después de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V que aquellas que recibieron el esquema completo.

El estudio realizado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires e investigadores del Conicet fue publicado en la revista internacional "Cell Reports Medicine".

El trabajo evaluó las respuestas de anticuerpos y la capacidad de neutralización viral en 289 trabajadores de la salud que recibieron una y dos dosis de Sputnik V, de los cuales 62 habían tenido previamente Covid-19.

El trabajo arrojó también que el 94% de las personas que recibieron la primera dosis y que no habían tenido previamente el virus generaron una fuerte respuesta de anticuerpos IgG y la cifra se elevó al 100% tras completar el esquema de dos dosis.

En ese estudio también comprobaron que en esos pacientes con antecedentes de Covid-19, la segunda dosis "no produce beneficios adicionales en términos de la respuesta de anticuerpos".

Se trata del primer estudio sobre la respuesta inmune inducida por esa vacuna hecho fuera de Rusia y publicado en una revista tras su revisión por pares.

