La actriz y conductora, María Virginia Godoy -conocida como "Señorita Bimbo"- quien fue adoptada ilegalmente en la década de los 80, aseguró que "somos tres millones de personas que buscan sus orígenes biológicos", y destacó la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo.

"No hay muchas personas que trabajan en medios que son apropiadas. Sí conocemos más personas vinculadas a la dictadura. Yo desde chica sabía que era adoptada. Me lo contaron como un cuentito para niños", sostuvo en diálogo con radio El Destape la hija adoptiva de la cantante de tango Virginia Luque y el periodista Lionel Godoy.

Godoy expuso su caso en 2020 a través de las redes sociales: “Mi partida de nacimiento dice cualquier cosa, en un juzgado de una provincia, de un pequeño pueblo donde nací yo, no se sabe de quién, ni cómo”.

Al respecto, la comediante explicó que fue anotada en el registro civil de las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, con una partida falsa.

La actriz y humorista remarcó que "hay mucho por revisar de lo que la gente piensa de las adopciones. Está sobrevalorado en sí mismo, como si fuera un acto de bondad. Se juegan muchas cosas en las maternidades y paternidades".

La conductora oriunda de Santiago del Estero comentó sobre su apropiación ilegal tras la última dictadura cívico militar que "es atentar contra los Derechos Humano" y destacó que "somos tres millones de personas que buscan sus orígenes biológicos".

Luego, la conductora destacó el rol de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por su lucha en la recuperación por la identidad de personas.

"En todos los países no tuvieron Abuelas y Madres, y la revisión que tuvimos en este país", subrayó Godoy.

En ese sentido, la actriz enfatizó que si una persona que nació durante la última dictadura cívico militar y tiene dudas sobre su identidad debe acudir a Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

"Yo me la saqué a los 26 años recién. En 2015 me llamaron de Abuelas, me saqué sangre y estuve esperando la respuesta cuatro meses. Con ganas de la verdad. Que es lo que uno busca. Se descartó por ahora que sea hija de Desaparecidos", comentó Bimbo junto a Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien participó del programa.

Sobre esta experiencia contó que se contactó con integrantes de la ONG Encontrarnos, que se dedican a la búsqueda de identidad de origen.

"Cuando descartas que no tenés que ver con apropiaciones en la dictadura aparece un camino muy complejo por dónde rastrear", dijo “Señorita Bimbo” y remarcó que "cualquier adopción ilegal es una apropiación".

Además, sostuvo que las apropiaciones ilegales continúan en la actualidad bajo otros mecanismos y que siempre "está relacionado con la pobreza".

"En la actualidad continúa el robo de bebés y tiene que ver con el hambre. En 2001 también hubo muchas apropiaciones", agregó y aseguró que "muchas veces con las mejores intenciones la gente se manda errores fatales". (Télam)