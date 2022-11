Una multitud de hinchas argentinos dijo presente hoy en el estadio 974 para acompañar a la Selección argentina en el partido clave frente a Polonia, por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, en el que logró sellar la clasificación a los octavos de final. Miles de simpatizantes vestidos de celeste y blanco alentaron a los jugadores del seleccionado desde la entrada en calor en el campo de juego al grito de "somos locales otra vez" y "el que no salta es un inglés". El capitán Lionel Messi fue el más ovacionado por los hinchas, que coparon al menos el 70 por ciento del estadio para un duelo a todo o nada ante el conjunto polaco, que finalmente fue victoria por 2 a 0. El conjunto nacional necesitaba ganar para no depender de otros resultados, ya que un empate lo obligaba a estar atento a lo que sucediera entre Arabia Saudita y México, mientras que una derrota lo dejaba eliminado. Los hinchas advirtieron la necesidad del aliento y cantaron durante los 90 minutos, con el hit "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" como el más elegido, y llenaron de aplausos a todos los futbolistas a lo largo del duelo. Además, una vez culminado el partido, continuaron en las tribunas un largo tiempo más para seguir cantando y celebrando el triunfo y el gran desempeño del equipo de Scaloni. FG/AMR NA