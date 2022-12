La directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti solicitó a la justicia de Misiones que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria a María Ovando, condenada a 20 años de prisión por haber permitido o no haber impedido los abusos sexuales de dos niñas de su familia.

Carpineti hizo el pedido ante el Tribunal Penal de Eldorado, que juzgó a Ovando, y el mismo se justifica en que la mujer "se encuentra atravesando un muy delicado cuadro de salud, el cual surge de los informes del doctor Enrique Stola", señaló hoy a Télam la funcionaria.

Ya el 23 de febrero de 2021, Ovando había sido liberada con algunas restricciones, hasta que la sentencia dictada en su contra quede firme, por resolución del juez Correccional y de Menores 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, César Raúl Jiménez.

En este caso, el juez hizo lugar a un habeas corpus presentado en diciembre del año pasado por Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Un día después, la fiscal María Laura Álvarez apeló la excarcelación otorgada por el juez Jiménez ante la Cámara de Apelaciones y Ovando volvió a la cárcel.

Hoy, la abogada visitó a Ovando en su lugar de detención, la Unidad Penal 5 de Posadas, y recordó a esta agencia que "se encuentran por resolver varios recursos de apelación a la sentencia dictada por el Tribunal, entre ellos uno que lleva la firma del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel".

También, en el mes de agosto de este año, la funcionaria nacional encabezó el ofrecimiento al Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) de un amicus curiae, con el objeto de que Ovando pueda continuar en su casa de Eldorado el tiempo necesario para definir sus recursos presentados en tiempo y forma.

"En estos días solicité audiencia ante la presidenta del Tribunal y no me la dieron alegando que los recursos aún no fueron resueltos", señaló, y aclaró que "no existe ley que diga que no se puede recibir en audiencia a una parte interesada mientras se resuelve un recurso casatorio".

Ante la demora en resolver los recursos presentados en el caso de María Ovando y la negativa a recibirla en audiencia, Carpineti indicó que "sólo puedo pensar que se trata de un sistema perverso de la justicia de Misiones, que trata de encubrir la pobreza estructural y desvincular de sus hijos a madres en situación de pobreza extrema".

La solicitud de morigerar la detención de Ovando incluye el monitoreo con tobillera electrónica para el control de cumplimiento de la prisión domiciliaria.

Acompañaron a Carpineti en su vista al Penal de Eldorado, el padre Alberto Barros, de Cáritas; Roxana y Alicia Rivas, del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género; la secretaria académica de la Universidad Nacional de Misiones, Gisela Spaciuk y Graciela Franzen, secretaria de Derechos Humanos de la CTA.

También el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad presentó el pasado jueves un nuevo Amicus Curiae ante la justicia de Misiones pidiendo la excarcelación de María Ovando, para que pueda esperar el proceso judicial en libertad, o al menos que se le otorgue, como medida alternativa, la prisión domiciliaria.

Además, se solicitó que se valore la prueba y que se analice el caso con perspectiva de género. (Télam)