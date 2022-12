La periodista Sofía María Martínez Mateos, quien le dio ayer un mensaje conmovedor al 10 de la Selección, Lionel Messi, luego del triunfo que catapultó a "la Scaloneta" a la final del Mundial de Qatar, compartió hoy que tuvo "muchas ganas" de decirle lo que "venía sintiendo", en referencia a que el capitán atravesó en este torneo "a cada uno de los argentinos", y destacó que esta cobertura para la Televisión Pública es una "gran responsabilidad" para ella.

Cuando Martínez Mateos vio al capitán del equipo argentino luego de la ansiada victoria sobre Croacia que marcó un 3 a 0, decidió que lo último que iba a hacer no era una pregunta, sino un comentario: "Se viene una final del mundo y, si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos".

"Tuve sensaciones mixtas y muchas ganas de decírselo antes de la final. Más allá de lo que pase el domingo, hay algo que no se lo puede sacar nadie que es lo que generó y genera en la gente, la alegría de todo un pueblo, el amor de toda su gente", dijo hoy a Télam la periodista, quien cubre su primer Mundial como cronista para la TV Pública.

Ayer, ante la mirada atenta y la sonrisa conmovida del "Mesías" (Messi), la periodista continuó: "No hay nene que no tenga la remera que no sea la original, la trucha, la inventada o la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo".

"Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente. Ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Y eso ya lo tenés. Así que gracias, capitán", culminó la periodista de la TV Pública e ESPN.

Cuando le tocó hablar luego del mensaje, el 10 agradeció el gesto de Martínez, compartió que sintió "durante todo este tiempo el cariño de la gente", y valoró que el pueblo argentino aprecie no solo el resultado final del domingo, "sino todo el camino recorrido".

"No tengan duda de que vamos a ir a jugar como lo venimos haciendo, intentando dejar todo y dando el máximo como lo hicimos en estos últimos cinco partidos", concluyó.

Martínez Mateos vive "muy intensamente" la cobertura del Mundial y aseguró que para ella "es una locura pensar que llegamos a la final" y "un sueño muy grande".

Además, dijo sentir la "gran responsabilidad" de cubrir para un medio como la Televisión Pública que "transmite para todo el país", donde trata de "transmitir todo lo que se siente y se vive", y agradeció "muchísimo" a ese medio público y a todos sus directivos por haber decidido su llegada a Qatar.

"Para mí, como mujer, estar presente en esta cobertura significa muchísimo. Si bien hay un montón de cosas que ya cambiaron o están cambiando, cronistas de la selección argentina mujeres no hay", sostuvo la periodista.

La Televisión Pública también llevó a Qatar Ángela Lerena y Lola del Carril, quienes se convirtieron en la primera dupla de mujeres que encabezaron la transmisión de un encuentro de la Copa del mundo, al relatar y comentar el duelo entre Suiza y Camerún.

A su vez, en Radio Nacional, por primera vez un partido fue relatado por cuatro mujeres durante el encuentro entre Japón y Croacia: Natalia Maderna, Viviana Vila, Fabiola Natalio y Martu Cartañá.

En tanto, la productora Torneos del canal TyC Sports, sumó múltiples perfiles de mujeres a su staff durante el Mundial: la gerente de Gráfica y Diseño Roxana Malek; María Meza, también a cargo de gráfica y diseño; la coordinadora de sponsoreo María Victoria Tozzo; la analista de Derechos Andrea Álvarez y la coordinadora de promociones Agustina Echave.

También se sumaron a este equipo que trabajó tras las pantallas la gerente de Marketing Gabriela Larrosa, la directora de Legales Mariana Oliveira y la responsable de Arte y Gráfica para D-Sports Laura Sirca. (Télam)