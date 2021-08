(Por Walter Pérez) Los dos representantes de Neuquén en el Consejo Consultivo de Adolescentes (CCA) manifestaron la importancia de contar con ese espacio de participación para acceder a información, formarse y presentar propuestas vinculadas a la realidad regional para "incidir" en las políticas públicas relacionadas con la juventud.

Oscar Fernández y Sofía Núñez resaltaron, en diálogo con Télam, que la experiencia es "muy positiva" y los compromete a reflejar las necesidades de sus pares residentes en distintos puntos de la provincia.

Oscar tiene 16 años, cursa sus estudios en el Centro Provincial de Enseñanza Media 12 de la capital neuquina y se entusiasma con la próxima etapa en el CCA que es la de presentar propuestas.

Destacó la importancia del comienzo de la experiencia que fue de "información y formación porque muchas veces creemos que no existen leyes para algunas problemáticas sociales y en realidad sí existen, nomás que no se aplican".

"Entonces para no comernos el viaje de proponer cosas que ya están, nos informan y luego vamos a empezar a trabajar en propuestas", aclaró.

Al hablar del Consejo Consultivo Adolescente, consideró que "este es nuestro espacio y es la forma de aprovecharlo y demostrar que verdaderamente los adolescentes y los jóvenes sabemos y queremos participar".

Por su parte, Sofía Núñez dijo: "Me interesa participar porque como experiencia personal lo considero muy enriquecedor, porque sé que esto me enseña mucho sobre la vida cotidiana, sobre cómo expresarme, cómo ayudar a todas las personas, porque muchas veces queremos hacerlo pero no sabemos cómo".

"Esto me da muchas herramientas y siempre sentí que los jóvenes no somos totalmente escuchados", expresó.

También manifestó que "siempre se dice desde el adultocentrismo que lo somos pero no se lleva a la acción, es como que queda en palabras nomás".

Sofía aseguró que "estos pequeños, grandes espacios nos permiten esta escucha real a los jóvenes, a los adolescentes y también para que nosotros podamos proponer desde nuestro punto cuáles son las políticas públicas que necesitamos qué es lo que nos incluye realmente, poder opinar acerca de estas políticas, cambiar las que existen o agregar otras".

"Nosotros representamos no solo nuestra voz sino la de todos los jóvenes de la provincia y la idea es que observemos cómo es la vida acá, que es lo que se necesita porque seguramente no es lo mismo lo que ocurre en la Patagonia que en la región Cuyo, por ejemplo", dijo.

Sofía tiene 17 años y cursa el último año del colegio secundario en el Centro Provincial de Enseñanza Media número 34 de la ciudad de Neuquén. Participa también en el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Neuquén (Copronaf). (Télam)