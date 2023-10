La modelo Sofía Clerici se presentó ante la Justicia mediante un escrito en el que designó abogado y dijo que el viaje a Marbella fue para visitar a su hermana que reside allí, que el yate en el que se fotografió con Martín Insaurralde se lo prestaron y que los relojes y carteras, cuyas fotos publicó en Instagram, fueron regalos hechos por amigos en Argentina. Mediante un descargo que lleva la firma de su abogado Juan Larralde, Clerici presentó un escrito en el que pidió ser sobreseída, luego de la imputación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tramita ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora donde también se investiga a Insaurralde y a Jésica Cirio. En el descargo por escrito, la modelo dijo que viajó a Marbella en septiembre (se conoció fue el 7 de ese mes, ndr) para visitar a su hermana que vive allí, tal cual ya había adelantado algo de ello en sus redes sociales. También, indicó que el yate "Bandido" se lo prestó a ella "ocasionalmente" un amigo de su hermana para navegar un día en el mar Mediterráneo. Allí hubo fotos publicadas por la modelo donde aparece junto a Martín Insaurralde. Además, se refirió a los relojes y carteras que en sus redes ella agradeció con un corazón el haber recibido como regalos y que no fueron hechos por Insaurralde, pues dijo que los obsequios fueron de parte de personas que no guardan relación con el viaje ni la causa actual. En ese sentido, señaló que fueron "regalos" hechos por su cumpleaños por parte de amigos y que los mismos se compraron en Argentina, no en Marbella. Por último, reclamó el sobreseimiento al considerar que no existió delito alguno. El juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak es quien define la continuidad de la causa. SOF/KDV NA