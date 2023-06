Sobrevivientes y familiares de la Masacre de Cromañón, presentarán hoy un petitorio a autoridades de los tres poderes del Estado nacional en reclamo de que se reglamente la ley de expropiación "como el camino a seguir para poder preservar el inmueble" donde murieron 194 personas y miles resultaron heridas el 30 de diciembre de 2004, durante un incendio desatado durante un recital de la banda Callejeros.

"Sobrevivientes y familiares de la Masacre de Cromañón, organizadxs, convocamos a medios de comunicación a acompañarnos y difundir la entrega de un petitorio dirigido al Presidente de la Nación Alberto Ángel Fernández, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, al ministro de Cultura, Tristán Bauer, a la presidente de la cámara de Diputados Cecilia Moreau y a los diputados y senadores firmantes del proyecto devenido en ley 27.595 que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles donde funcionó Cromañón", dice un comunicado de los sobrevivientes y familiares convocantes.

Cromañón

"Esta acción tendrá lugar el lunes 12 del corriente en los correspondientes edificio públicos. Lxs convocamos a las 13 en Casa Rosada para que nos acompañen a presentar el petitorio", agrega.

Según los convocantes, "el camino a seguir para poder preservar el inmueble es la reglamentación de la ley para su efectiva implementación por parte del Poder Ejecutivo. Es de fundamental importancia que esta promesa sea cumplida sin quedar entrampada en un año atravesado por la incertidumbre del calendario electoral".

"El resguardo de las condiciones estructurales del lugar donde funcionó Cromañón, como así también de la huella que ha quedado allí, donde sucedió la masacre, ha sido para nosotrxs en estos cuatro años el principal y permanente motivo de movilización y demanda", añade.

Boliche de Cromañon

"La incertidumbre respecto de su conservación, fundada en el posible avance de más modificaciones y/o reformas sobre el inmueble por parte de Rafael Levy -titular de la empresa offshore dueña del inmueble- nos motiva para dirigirnos a todos los actores intervinientes en la ley en este expreso pedido para que se haga efectiva la expropiación dispuesta por ley", concluye, junto con la consigna "Los Pibxs de Cromañón Presentes Ahora y Siempre".

Firman el comunicado la Coordinadora Cromañón; El Camino es Cultural; No me Olvides; Movimiento Cromañón; Ni Olvido ni Perdón; No nos cuentes Cromañón; Organización 30 de diciembre; Que no se repita; Sin derechos no hay Justicia y Plaza de la Memoria los Pibes de Cromañón Presentes.

El 30 de diciembre de 2004, una bengala encendida en el recital de la banda Callejeros en el boliche República Cromañón, ubicado en el barrio porteño de Once, prendió fuego el techo de material inflamable.

Patricio Fontanet, cantante de Callejeros. 2-5-2018.

El incendio desatado en el local, al que había entrado el doble de concurrencia admitida, sumado a la imposibilidad de abandonar el lugar por la salida de emergencia que estaba bloqueada, causó la muerte de 194 personas y lesiones de diferente consideración a 1.500 personas.

En 2009, la Justicia condenó al gerenciador del local Omar Chabán, al manager de la banda Diego Argañaraz, al subcomisario Carlos Díaz, al coordinador general del boliche Raúl Villarreal y a las funcionarias Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández.

En 2011, Casación atenuó las calificaciones de incendio doloso a culposo -y achacó esa misma figura a los integrantes de Callejeros-; y de incumplimiento a omisión de los deberes de funcionario público.

El 27 de octubre de 2022, el Congreso aprobó la ley nacional 27.695 de expropiación del local de Cromañón para la creación de un sitio de memoria. (Télam)