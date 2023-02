El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta noche un alerta por temperaturas extremas para 15 provincias, que incluye el nivel rojo para el centro y este de Mendoza, y naranja para la Ciudad de Buenos Aires, gran parte de la zona centro y sur de la provincia de Buenos Aires, y el norte de Neuquén.

El SMN emitió un alerta roja para Mendoza, que afecta principalmente a las zonas del este de Las Heras; La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y la zona baja de San Rafael.

El nivel rojo de alerta comprende un "efecto alto a extremo en la salud, pudiendo ser peligrosas para todas las personas, incluso a las saludables", remarcó el SMN.

En este sentido, el servicio emitió un alerta naranja que comprende a la zona norte de Neuquén; gran parte del oeste de Mendoza; y grandes sectores del centro, sur y un sector del este, que comprende a las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada, de la provincia de Buenos Aires.

A su vez, este alerta se extiende a la Ciudad de Buenos Aires, donde se esperaba una máxima de 35°.

El SMN también emitió un alerta amarilla por altas temperaturas que abarcan a la totalidad de la provincia de Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y La Pampa.

Este alerta se extiende a gran parte del norte y centro y oeste de la provincia de Buenos Aires, la zona oeste y un sector del sureste de Corrientes, un sector del este de Catamarca, la zona este de Neuquén, el norte de Rio Negro, gran parte de San Luis y Santiago del Estero y el norte.

Este nivel de temperaturas pueden generar efectos "leves a moderados en la salud" y "pueden pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", según especificó el SMN.

Para estas zonas afectadas por el calor intenso, el organismo meteorológico recomendó a la población mantenerse hidratada, no exponerse a las altas temperaturas, evitar realizar actividad física, y usar ropa liviana y de colores claros.

También pidió evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas, ingerir verduras y frutas, evitar comidas muy abundantes y prestar atención a los bebés, niños, niñas y a las personas mayores.

Según el ranking de temperatura de las 20, el registro más elevado del país

correspondió a Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco, con 35,4°, seguido de la Ciudad de Formosa con 35,1° y la Ciudad de Misiones con 35°.

Hubo temperaturas altas en la Ciudad de Mendoza, con 34,7°, Resistencia en Chaco con 34,2°, Villa Dolores, en Córdoba, con 33,7°, Ciudad de Neuquén con 33,6°, Orán en Salta con 32,8°, Comodoro Rivadavia con 32,7°, y Ciudad de Santiago del Estero con 32,2°.

Las temperaturas más bajas se registraban en las ciudades santacruceñas del El Calafate y Rio Gallegos con 15,6° y 21,2°, seguidas de Mar del Plata, en Buenos Aires, con 22,5° y Paso de los Libres, en Corrientes, con 22,8°.

El organismo también lanzó un alerta amarilla por tormentas que pueden ser localmente fuertes para el oeste de Jujuy y de Salta, el sur de La Rioja, gran parte de San Luis, el sector centro y norte de Córdoba, sur de Chaco, la zona este de Mendoza, gran parte del centro y norte de Santa Fe y gran parte de Santiago del Estero.

"Las áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes, las cuales estarán acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos", especificó el SMN.

En estas áreas se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

El organismo emitió una advertencia por lluvias de variada intensidad para el oeste de la cordillera de Santa Cruz, donde se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual principalmente en las zonas más elevadas.

Para mañana, el SMN emitió un alerta amarilla por tormentas que comprende a la totalidad de la provincia de Formosa, Santiago del Estero y Chaco, el sur de Jujuy, centro y este de Salta, gran parte de Corrientes, gran parte del centro y norte de Córdoba, un sector del noreste de San Luis y el norte de Santa Fe.

Para estas zonas, el SMN recomienda "no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

(Télam)