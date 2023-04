Un sismo de 6 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió hoy la costa del Pacífico de la Columbia Británica, en el oeste de Canadá, sin reportes de daños personales o materiales, se informó oficialmente.

Así lo informó el servicio geológico de Estados Unidos (USGS, tal su sigla en inglés), según el cual no hay informes de víctimas o daños, consignó la agencia italiana de noticias ANSA.

El sismo ocurrió alrededor de las 8.55 locales (9.55 hora argentina) y se

produjo unos 230 kilómetros al oeste de Port McNeill, en la isla de Vancouver, a una profundidad de 7,3 kilómetros.

"No esperamos (...) que haya un maremoto porque no hemos recibido ninguna advertencia al respecto", dijo a la prensa internacional el sismólogo de Earthquakes Canadá, Brindley Smith, quien precisó que no esperaba ningún daño en los edificios. (Télam)