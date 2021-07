La autopsia en el cuerpo del contador Gonzalo Callleja, hallado muerto en un descampado de la ciudad de Paraná tras permanecer durante un día desaparecido, no arrojó evidencia de que haya sufrido violencia, en tanto que un joven de 20 años que era buscado en el marco de la investigación del caso se entregó esta mañana a la Policía. La pericia en el cuerpo de Calleja, quien tenía 29 años, finalizó en horas de la tarde en la Morgue de Oro Verde

El informe determinó que no se está frente a una muerte violenta y traumática, mientras que se pudo constatar que el fallecimiento se habría producido por un problema coronario, según indica el sitio El Once Digital. También se informó que el cuerpo no va a ser entregado a los familiares del joven, ya que se prevén estudios toxicológicos para determinar si ingirió algún tipo de sustancia que haya tenido que ver en el deceso y no se descarta que las autoridades judiciales demanden una nueva necropsia

La Policía continuaba, a pesar de los resultados de la autopsia, con la hipótesis de que el profesional fue víctima de un asalto y no se descarta que haya sufrido una descompensación en esa situación. Por la mañana, un joven que era buscado por el caso se entregó en la Fiscalía local. Se trata de Brandon Comas, de 20 años, quien durante la mañana de este viernes, se entregó acompañado por su abogado, Claudio Berón. La Justicia había emitido el jueves por la noche una orden de detención para el sospechoso. Según trascendió en la prensa local, durante la noche del jueves, efectivos policiales realizaron 13 allanamientos de manera simultánea en diferentes domicilios de la capital provincial. El sospechoso tendría antecedentes penales, y será indagado en las próximas horas por los fiscales Santiago Alfieri y Mariano Budasoff. "Tenía un pedido de detención por lo cual se comunicó conmigo ayer. Él no estaba en Paraná, por lo que tuvimos que coordinar con los fiscales para ponerse a derecho en horas de la mañana de hoy y dar su versión de que él no estaba ni siquiera en Paraná. Lo están vinculando a una causa en la que es totalmente ajena", afirmó el abogado defensor. En diálogo con Elonce TV, el letrado aseguró: "Tenemos pruebas concretas para que una vez que sea indagado se disponga su libertad, aunque pueda quedar supeditado a la causa". . El abogado afirmó que su cliente estaba en Concepción del Uruguay, y que había viajado con su novia a visitar a una pareja amiga: "Vamos a ofrecer testigos, tenemos el domicilio en el que estuvo y vamos a pedir registros de cámaras. Él llegó (a La Histórica) el miércoles a la mañana, es decir previo a que desaparezca Calleja. Se volvió hoy porque era requerido por la Justicia, de lo contrario iba a permanecer por una semana o diez días". Además Berón agregó que "él tiene antecedentes por causas menores, pero no sé en qué influiría. La Justicia y la Policía tienen que investigar un hecho. Por más que tuviera los peores antecedentes no tienen por qué vincularlo a esta causa por los antecedentes". El cuerpo de Calleja, de 29 años, fue encontrado el jueves por la tarde en un descampado de la zona oeste de la capital entrerriana. El contador había desaparecido el día anterior y la última comunicación telefónica había sido con su novia a las 16:30. Tras varias horas de no poder dar con él, su familia hizo la denuncia y gracias al rastreo satelital de su correo, se logró localizar su auto cuyo recorrido iniciaba en su casa y terminaba donde fue encontrado abandonado este miércoles por la noche, en las inmediaciones a los barrios 1º de Julio y 30 de Octubre. Dentro del vehículo se encontraron 9.000 dólares. Calleja era contador público, trabajaba para una empresa constructora, y también se dedicaba de manera informal a hacer cambio de dólar, aunque generalmente con personas conocidas o recomendadas. GO/AMR/OM NA