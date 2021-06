Las nueve personas argentinas que se alojaban en el edificio que se derrumbó en Miami continuaban sin aparecer y nada se sabe desde el día del trágico hecho. Fuentes de la Cancillería argentina confirmaron a NA que hasta este sábado por la mañana no había novedades sobre las personas desaparecidas. Se trata de una familia de cuatro integrantes a las que se suma un familiar de Uruguay; otra familia de tres miembros; y otras dos personas. Hasta el momento trascendieron, pero no fueron confirmados oficialmente, los nombres de Andrés Galfrascoli, cirujano de 44 años; su pareja Fabián Núñez, de 55; y la hija de ambos, de 5; y otra de las personas sería Manuel Lafont. En tanto, la otra familia de la que no se sabe nada desde el jueves a la madrugada está compuesta por la arquitecta Andrea Cattarossi; su hermana Graciela, fotógrafa; y su hija de 6 años; y los padres de ambas, Gino Cattarosi, de 86 años; y Graciela, de 82. Trascendió, además, que al momento del colapso del edificio, la familia se encontraba en el quinto piso del Champlain Tower South. El cónsul argentino en Miami, Leandro Fernández Suárez, dijo este viernes en declaraciones a la prensa que están "en contacto con las autoridades" y que ya entablaron diálogo "con argentinos que están en edificios próximos y también con argentinos que estaban en el edificio y pudieron salir porque entraban en el momento del derrumbe". Los socorristas del inmueble derribado en la localidad de Surfside, al norte de Miami Beach en el sur de la Florida, continuaron con sus arduas tareas de búsqueda y rescate este sábado por la mañana, pese a que se vieron obstaculizados por un peligroso incendio subterráneo. Los efectivos continuaban realizando denodados esfuerzos para intentar hallar personas en las ruinas del edificio. En las últimas horas del sábado, los rescatistas se encontraron con una dificultad extra, ya que se produjo un incendio bajo los escombros. Si bien no se conocía el origen del incendio, se especulaba, según El Nuevo Herald, con que se produjo por el combustible derramado por autos aplastados. GO/PT/AMR NA