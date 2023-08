"Si no hay boletas desgraciadamente van a tener que votar en blanco", advirtió un gendarme en una escuela de la localidad mendocina de Las Heras en medio de la denuncia de la gente por la falta de boletas del precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei

El hecho ocurrió este domingo pasado el mediodía en la Escuela 1-650 "Ley 1420", en Panquehua, varias personas denunciaron el faltante de la boletas de Milei. Tras las reiteradas denuncias, uno de los gendarmes que custodiaba el lugar, salió a la puerta de la institución educativa a explicar lo que pasaba y recomendó a la gente que votaran en blanco

"Si no hay boletas, desgraciadamente van a tener que votar en blanco. Nosotros no tenemos la culpa de que no hayan más boleta de uno de los candidatos. Lo único que le podemos decir es que vayan a quejarse a la Junta Electoral", manifestó el gendarme. Y agregó: "Del candidato que ustedes eligieron me acaba de llamar la Junta Electoral que dice que no hay boletas por ningún lado. Están decidiendo en este momento si cortan el escrutinio". Y antes de retirarse reiteró: "Por favor no se la agarren con la gente que está adentro porque no tiene la culpa. Ni yo ni nadie se está robando las boletas. Con nosotros no se las agarren. Vayan a la Junta Electoral. Si no hay boleta no voten señores"

GO/GAM NA