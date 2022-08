El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus señaló hoy en Misiones que "si no cuidamos nuestros recursos seguramente no vamos a tener futuro", al hablar hoy en la ciudad de Puerto Iguazú, donde realizó una recorrida junto al gobernador, Oscar Herrera Ahuad.

Allí, el ministro y el mandatario provincial recorrieron el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) y firmaron la carta de intención para el desarrollo e implementación de la agenda territorial integradora de ciencia, tecnología e innovación de Misiones.

Este convenio se da en el marco de la presentación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

En primer lugar el ministro destacó "la visión misionera de invertir en ciencia, protección del ambiente y de la biodiversidad de la provincia".

"El Imibio me parece notable, importante y decisivo, y felicito al gobernador por tener una provincia que invierte en estos temas, no es común que esto sea así, vamos a provincias donde si no invierte la Nación la propia provincia descansa", afirmó.

"Estamos acá para felicitarlos pero también para comprometernos con más apoyo", indicó y recordó "dos leyes muy importantes votadas el año pasado, la ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología y la ley de Economía del Conocimiento, que permiten tener más recursos", aseguró.

"Como Nación llegamos a invertir 0,37 del PBI que en 2015 cayó al 0,22, pero hoy la ley de Ciencia y Tecnología permite multiplicar por 4 los próximos años de inversión, sino, no hay futuro", manifestó.

Seguidamente, el ministro se refirió a la presentación del Plan 2030, un proyecto en el cual "junto con la agenda nacional van a estar las agendas provinciales", indicó.

De esta forma, "cada provincia presentó su propio plan, entonces la ley será política de Estado, para que no cambie con cada uno de los gobiernos", manifestó.

En cuanto a la distribución de los recursos de ciencia y tecnología Filmus expresó que "da vergüenza, ya que la Argentina tiene casi el 85% de la inversión en ciencia y tecnología en la zona metropolitana y la zona central".

Parte del material de trabajo del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio)

"No hay un nivel de desigualdad tan grande como el de ciencia y tecnología", comentó y afirmó que "el 20% en el aumento en la inversión en ciencia y tecnología tiene que ir a la distribución federal, que en pocos años nos permita hacer una revolución copernicana en este punto e invertir mucho más en el interior".

El titular de Ciencia y Tecnología confirmó que las tres obras a realizarse en Misiones son por un monto de 450 millones de pesos y más de 2 millones de dólares en equipamiento, para lo cual "antes de fin de año vamos a llamar a licitación", dijo.

Además, del lanzamiento de unas líneas de investigación, a parte de los grandes concursos nacionales que hay de investigación, con 100 millones de pesos para otros tipos de investigaciones.

Para finalizar, Filmus resaltó que "Misiones al cuidar la biodiversidad de la provincia está cuidando el patrimonio de la humanidad, y en buena medida están cuidando el patrimonio de nuestros hijos y nietos, siendo esto más difícil hacerlo desde una provincia que desde la zona metropolitana, por eso el compromiso de seguir apoyándolos", concluyó. (Télam)