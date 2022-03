La titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), Gabriela Torres, marcó hoy la importancia de "no discriminar a quien consume" sustancias adictivas y aseguró que estos temas "no son sólo de jóvenes" sino que tienen relación "con la historia de vida de alguien".

Torres y el gobernador de San Juan Sergio Uñac inauguraron hoy el segundo Centro de Atención y Acompañamiento de Consumos Problemáticos de la provincia, ubicado en la sede de la Unión Vecinal Chimbas Norte en el conurbano sanjuanino.

La inauguración se realizó en el marco del “Programa Federal de Articulación en Materia de Consumos Problemáticos”, por el que el Sedronar otorgó un subsidio de 1.027.000 pesos para el amoblamiento edilicio.

Torres indico que en “todos los temas de consumo, venimos aprendiendo que no son solamente de jóvenes, no son solamente de los sectores populares, no es un problema de voluntad individual”.

Aseguró que “esto tiene que ver con la historia de vida de alguien, con la trayectoria, con la época, con el contexto social, entonces es muy importante no discriminar a quien consume, hay que acompañar, que nadie sienta vergüenza de venir”.

“Desde el Gobierno nacional, queremos acompañar sumando recursos a políticas que apuntan a abrir un lugar que va a tener almuerzo, talleres, centros de día, y estarán abiertos hasta tarde para que quien trabaja también pueda venir, porque se está pensando en todos”, precisó.

Por su parte el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, dijo que “la problemática de las adicciones en todos los departamentos de la provincia y en el país, debe ser abordada por el gobierno y eso es lo que estamos haciendo en la jornada de hoy”.

Explicó que “hay una problemática y hay que reconocerla, ofrecer una salida porque los chicos merecen esto por parte de nuestro gobierno”. (Télam)