El Encuentro Regional de Mujeres, denominado Producir y liderar con perspectiva de género, se desarrolló hoy en la ciudad de Salta, dirigido a líderes y emprendedoras del norte del país, con más de cien participantes que también llegaron desde las provincias de Jujuy, Tucumán, Catamarca, informaron los organizadores.

Este encuentro fue organizado, en forma conjunta, por el Gobierno salteño, Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

"Tenemos la convicción de que la perspectiva de género tiene que atravesar a toda la sociedad, y con esto hablamos también de entender que las mujeres y diversidades todavía no somos sujetas de derecho", dijo la secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta, Itatí Carrique, quien agregó: "No vamos a lograr la igualdad y la equidad que soñamos si no construimos entre todas y todos".

La jornada, que se desarrolló en los espacios de la Usina Cultural, en la capital salteña, fue "una oportunidad de aprendizaje y empoderamiento", cuyo objetivo fue fomentar la reflexión, el intercambio de experiencias y el desenvolvimiento de habilidades con enfoque de género para fortalecer el rol de las mujeres en el ámbito productivo y de liderazgo.

Al inicio del encuentro, la subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Lucía Cirmi Obón, presentó el Sello Igualar, que tiene como fin contribuir a la reducción de la desigualdad de género, a través de la generación de espacios laborales más justos, inclusivos y libres de violencias por motivos de género.

"Cuando una mujer encara o emprende algo, lo hace con una fuerza y esperanza distinta, lo confirmé hablando con las aquí presentes", resaltó Silvina Crivelli, en representación de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

Por su parte, la directora de Mujeres de la CAME, Laura Teruel, sostuvo que "cuando las mujeres nos proponemos algo, no paramos hasta conseguirlo. Hace unos meses atrás pensamos en poner en marcha una actividad en Salta y acá estamos, para brindarles herramientas y conocimientos, y potenciarlas".

A su turno, la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto, expuso que el "Índice Crianza" es "una herramienta clave para el costo del cuidado de la niñez", y se refirió al Programa Registradas, que busca reducir la informalidad en el sector de trabajadoras de casas particulares y promover su acceso y permanencia al empleo registrado.

La directora nacional de Desarrollo de Capacidades Productivas de la subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Economía, María Florencia Iglesias, estuvo a cargo de la presentación del trabajo de transversalización del enfoque de género en la política PyME.

En tanto, la directora nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor, también del Ministerio de Economía, Camila Carra, puso a disposición la línea de financiamiento Emprender Mujeres, que consiste en un aporte no reembolsable para la creación, puesta en marcha y consolidación de emprendimientos liderados por mujeres.

Finalmente, la fundadora de la consultora OH, Pamela Ares, dictó el taller Bien-Estar en las organizaciones y los liderazgos conscientes.

(Télam)