En el marco de la celebración por el 100 aniversario del nacimiento del cardiocirujano René Favaloro, se realizaron hoy nuevos homenajes y se descubrió el segundo mural realizado en mosaico en honor al creador del bypass.

Del encuentro participaron el presidente de Gimnasia, Mariano Cowen y la autora de la obra María Eugenia Pellati del Frente de Artistas Triperos, autoridades del club, integrantes de la Comisión de Homenaje a Favaloro y familiares del cardiocirujano.

Cowen resaltó no solamente la figura de Favaloro como médico, "sino también su dimensión ética, los valores que pregonó, los valores que llevó adelante, que no solamente los pregonaba sino que los practicaba. Eso es lo más importante que me parece que hay que resaltar como club, como club que contiene a un montón de chicos, como un club popular que somos, resaltar los valores que Favaloro representa".

Una vez concluido el acto institucional a pocos metros del estadio, en el Paseo del Bosque se desarrolló otro homenaje con la presencia del administrador de la AFIP y exarquero del Lobo, Carlos Castagnetto, y el actual concejal y precandidato a intendente por Unión por la Patria, Gastón Castagnetto.

El acto estaba programado para el pasado miércoles, día del cumpleaños del cardiocirujano y se suspendió por el mal tiempo.

El mural fue realizado por el grupo "Mosaico Nacional" y está ubicado en la Avenida Iraola y Avenida Centenario, frente a la cancha de Gimnasia, club del que el médico platense era hincha, y a pocos metros de la Facultad de Medicina donde cursó sus estudios universitarios.

Ahí Gastón Castagnetto manifestó que "de Favaloro se puede resaltar lo que fue como médico sanitarista, por todo lo que le dio a la medicina del mundo pero lo más importante son los valores que inculcó como persona, luchando siempre por un país y una sociedad más justa para todos". (Télam)