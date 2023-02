Una escuela agraria del barrio de San Carlos, en las afueras de la ciudad de La Plata, sufrió un incendio en la madrugada del martes que afectó el mobiliario, el sector de la preceptoría y al menos un aula del establecimiento y las autoridades manifestaron hoy su preocupación de que el lunes puedan comenzar el ciclo lectivo de este año.

"Aparentemente los vecinos habían prendido fuego la basura, el fuego se extendió al campo de la escuela y llegó a lo que son los talleres", afirmó la directora del colegio agrotècnico Juan XXIII, Silvia Romero, y remarcó que "la escuela cuenta con una sede central en el centro de la ciudad de La Plata y un anexo" ubicado en el barrio de San Carlos.

"Acá funcionan todos los talleres de lunes a viernes de 8 a 17 , contamos con nueve hectáreas y una parte fue usurpada en su momento, y ahora esto. Veremos qué es lo que nos queda, ver cómo comenzar el lunes que viene las clases acá", afirmó.

"No les puedo decir si fue intencional o no el incendio, pero acá las cosas suceden habitualmente, es normal que nos rompan las paredes, que nos maten animales. El año pasado tuvimos que suspender las actividades porque se habían robado todos los inodoros, no nos quedó ni uno como para decir damos dos horas de clase, funciona así, nosotros no tenemos seguridad", aseveró la directora en diàlogo con el canal TN.

El incendio ocurrió en la madrugada de este martes cuando el fuego llegó al predio, comenzó a quemar el mobiliario, la preceptoría y al menos un aula por lo que dos dotaciones de bomberos trabajaron hasta apagar las llamas.

Romero pidió mayor seguridad en el lugar y resaltó el acompañamiento de las familias de los alumnos quienes “estuvieron presentes ayudando".

“Ponemos mucho esfuerzo, los padres son muy presentes y uno no les puede dar respuestas”, afirmó entre lágrimas y manifestó que el colegio es una asociación civil, sin fines de lucro, por lo que gran parte de los gastos surgen de los sueldos de los mismos docentes.

“Toda donación será bien recibida”, remarcó la directora tras lo cual suministró el número de teléfono de la escuela que es 0221 4243714 para quienes deseen realizar colaboraciones. (Télam)