Un depósito con artículos de pesca y camping se incendió hoy en el barrio porteño de Barracas y por la intensidad de las llamas y la explosión de garrafas, las viviendas linderas tuvieron que ser evacuadas por peligro de derrumbe. Según confirmaron fuentes policiales a NA, el fuego comenzó alrededor de las 13:00 en el depósito ubicado en Santa Magdalena al 500, de Barracas, por causas que se intentaban establecer. Un total de 12 dotaciones bomberos trabajaban en el lugar y también un hidroelevador debido a la gran magnitud del siniestro ocurrido en el galpón de 20x30 metros, 10 metros de alto, y de dos plantas. Además, y según contó a NA, Fernando Souto, el jefe de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, "se produjeron deflagraciones producto de la propagación del fuego sobre garrafitas de cocina de camping que tienen gas butano y por la intensidad de la combustión se desprendió el contrafrente del depósito y una losa del segundo piso". Souto confirmó además, que no se registraron víctimas y que el fuego "estuvo controlado" unas cuatro horas después, pero que seguían trabajando en el lugar porque el fuego no estaba del todo apagado. En tanto, el encargado y el dueño de la propiedad pudieron retirarse por sus propios medios al comienzo del incendio, sin tener que ser asistidos. Los vecinos de las casas linderas fueron evacuados por prevención ante un peligro de derrumbe y trabajaban drones de Bomberos de la Ciudad y Defensa Civil para reportar imágenes de la zona afectada. También participaba del operativo personal de Guardia de Auxilio, el SAME y Policía de la Ciudad. GO/OM NA