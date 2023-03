La música clásica, las obras exhibidas y la gente que no paraba de llegar creaban una postal única en el Centro Cultural Rojas, con una muestra que rinde homenaje a las mujeres y que vale la pena visitar

Esta propuesta pensada por las curadoras Gisela Asmundo y Luciana García Belbey tiene dos enfoques. Por un lado, las obras de nueve jóvenes artistas (Antonella Agesta, Dani Raggio, María Florencia Bruno, Estefanía Arias, Melina Lo Bue, Laura Antonella Cantisani, Ailín Macia, Nazarena Mastronardi y Vico Bueno) y su forma particular de relacionarse con la feminidad

Ellas desplegaron su grandeza en cada una de las piezas y también detallaron de manera audiovisual cómo es su forma de trabajar. Puede verse en una proyección que también forma parte de la exposición. Por otro lado, está "Paseos", de Tamara Goldenberg, una muestra de fotografías. Lo que tienen en común es su relación con Baro Estudio, el taller de arte, ubicado en Constitución, que deslumbró a las curadoras por la libertad que tienen las artistas a la hora de crear

Así surgió la idea de la exhibición organizada por la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA a través de El Rojas. "La muestra tiene como base curatorial ‘Un cuarto propio’, es un ensayo de Virginia Woolf donde expresa que una mujer para poder crear necesita un cuarto propio y dinero", detalló Gisela Asmundo, en diálogo con NA. Además, agregó: "Ese libro sale en 1928, pero en ese momento la mujer no podía contar con la libertad que cuenta hoy para poder desarrollarse y crear. Las mujeres seguían sometidas a un relato de que la mujer era de una determinada manera de ser. Sensible, pero no vanguardista. De hecho, hubo mujeres vanguardistas pero cuando las tuvieron que describir compararon su estilo vanguardista con el de otras épocas". "Aún hoy en día, en el Siglo XXI, la mujer sigue teniendo que conquistar espacios, pero a su vez existe mayor apertura de campo artístico. Las chicas que pertenecen a Estudio Baro crean con un concepto de libertad absoluta, ya no se podría pensar en un estereotipo femenino, sino en un concepto de heterogeneidad. O sea, cada persona crea de acuerdo a su vivencia, su personalidad y también, en algunos casos, la formación", explicó Asmundo a Noticias Argentinas. Las mujeres elegidas para esta muestra cuentan todas con formación y son creativas a la hora de expresarse, pero también libres al momento de crear

MIRÁ TAMBIÉN La Unesco ofrece un webinar gratuito para gestionar políticas educativas con igualdad de género

"Es un homenaje a la mujer en el 8M. Está bueno que un espacio como El Rojas brinde la oportunidad a artistas mujeres, jóvenes y que cada vez en el relato de los críticos tengan en cuenta que el arte que hacen las mujeres es un arte vanguardista, contemporáneo, tal cual como lo hace un hombre", puntualizó. Asimismo, añadió: "Y que el valor simbólico de la obra y el valor económico de la obra tendrían que estar en la misma relación. Tendría que haber igualdad y no hablar de una brecha de géneros, sino hablar de la humanidad, todos tendríamos que tener los mismos derechos para poder expresarnos, para poder estudiar, para poder crear". Las muestras se pueden visitar desde el 7 de marzo hasta el 11 de abril en El Rojas (Avenida Corrientes 2038), de lunes a sábado, de 8:00 a 20:00, con entrada es libre y gratuita. NH/GAM NA