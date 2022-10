Un 15% de estudiantes con alta capacidad de Argentina no tiene acceso a una educación acorde a su desarrollo, según explicó la presidente de la ONG Asociación Altas Capacidades Argentina (AACArg) en la previa al congreso que se llevará a cabo desde este jueves hasta el próximo sábado en el país.

"Si bien Argentina mostró grandes avances en los últimos años, el paso de la teoría a la práctica no llega a concretarse", explicó Laura Diz, la titular de la citada ONG, a la vez que dijo: "La ley de Educación Nacional cuenta con el artículo N° 93 desde el año 2006, que expresa que ´Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán el diseño de programas para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y orientación de los/as alumnos/ as con capacidades o talentos especiales y la flexibilización o ampliación del proceso de escolarización.

En ese sentido, añadió: "No obstante, a más de 15 años, esto no se aplica. Es por eso que hoy tenemos un 15% de estudiantes con alta capacidad, entre talentosos y dotados, que no logra tener acceso a una educación acorde al desarrollo máximo de su persona.

Por esa razón es imperioso un área de discusión como la que proponemos desde el Congreso".

El primer Congreso Argentino de Altas Capacidades contará con la presencia de 50 especialistas nacionales e internacionales de áreas como psicología, educación, medicina, psicopedagogía y derecho y el encuentro virtual propone la neurodiversidad como oportunidad de fortalecimiento grupal/social y no como barrera, se realizará bajo el lema "Identificar, entender y atender para mejorar el futuro".

Debido a su aporte social, el Congreso fue declarado de Interés por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Jujuy, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz; por la Cámara de Diputados de Corrientes y la de Senadores de Salta. Asimismo, el Ministerio de Educación de Tucumán lo declaró de Interés Educativo.

La AACArg tiene como objetivo promover la visibilización y atención del colectivo de personas con altas capacidades, ofreciendo apoyo a las familias y formando docentes y profesionales de distintas áreas para tal fin.

Con disertaciones, conferencias y mesas redondas con ejes temáticos vinculados a salud, educación, políticas públicas, género y aspectos socioemocionales, el Congreso incluirá la mirada de expertos argentinos sobre esta situación a la vez que reconocidos especialistas internacionales ofrecerán su propia experiencia en su país de origen. Dentro de este grupo, ya confirmaron su participación el Dr.

Joseph Renzulli, psicólogo educativo de la Universidad de Virginia (Estados Unidos), la Dra. Luz F. Pérez, Directora del Experto Universitario en Desarrollo de la Inteligencia Capacidad Superior y Neuropsicología de la Universidad Camilo José Cela y creadora del primer programa español de atención integral a alumnos con Alta Capacidad (España), Denise de Souza Fleith,

Profesora de la Universidad de Brasilia y Presidente del Consejo Mundial para niños con superdotación y talento (Brasil) y la Lic. Jeanne Siaud- Facchin, Psicóloga clínica y psicoterapeuta, de la Université Paris Nanterre (Francia). El Congreso incluirá un petitorio formado por las opiniones colectivas de los adolescentes, que se enviará a las autoridades gubernamentales como propuesta para una acción de acompañamiento a las Altas Capacidades en nuestro país. .

Entre 30 alumnos, se estima que 4 tienen alta capacidad.. Según el servicio de Neuropsicología de la Universidad Nacional de Córdoba que dirige la Dra. Paula Irueste, un 15% de las personas tiene altas capacidades que pueden ser precocidades, talentos o dotaciones y este número surge de los casos que ellos atienden porque hacen detección gratuita de esta condición.

En tanto, se informó que la población en edad escolar oscila en los 14 millones de personas y que, en un grado de 30 alumnos va a haber por lo menos 4 o más con algún tipo de talento o capacidad, a la vez que se estima que el 15% tiene algún talento o dotación en una o varias áreas ( cognitivas, artísticas, quinésicas (deportivas, baile) creatividad, originalidad) que supera la media general.