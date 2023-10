Un lobo marino apareció en la puerta de la casa de una joven, quien indicó que se dio un "susto terrible" cuando levantó la persiana de su casa en la localidad chubutense de Playa Unión. La mujer compartió en su cuenta de Instagram una foto en donde se ve a un lobo marino sentado afuera de su casa y en la imagen en la cual está el pequeño animal afuera de su ventana, mirándola fijamente, escribió: "Me pegué terrible susto cuando levanté la persiana". Según indicó Diario Jornada, aunque este tipo de apariciones son inusuales y suelen sorprender a los vecinos y turistas que visitan la costa chubutense, en las últimas semanas se incrementó la cantidad de situaciones similares y se registraron numerosas apariciones de lobos y elefantes marinos en la costa de Playa Unión y Puerto Madryn, mientras que algunos ejemplares y llegan hasta la rambla o las casas de los vecinos. Desde los organismos oficiales, como el SENASA y la Dirección de Fauna y Flora Silvestre de la provincia, solicitan a la población que, en caso de encontrarse con alguno de estos mamíferos, no intenten acercarse , tampoco tocarlos y mucho menos aproximarse o subirse a ellos para sacarse una foto, mientras que además hay que evitar que las mascotas entren en contacto con los mismos. Las indicaciones se dan por el contexto de gripe aviar, que ya provocó la muerte de cientos de ejemplares, pero también porque los animales pueden reaccionar de una forma no amigable y provocar lesiones a quienes intenten abordarlos, por lo cual recomiendan llamar al 103 para informar de lo sucedido y dejar que las autoridades correspondientes intervengan como consideren oportuno. SOC/KDV NA