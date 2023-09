La Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz) anunció hoy la construcción de "un nuevo espacio para un laboratorio de biociencia", en el marco del Programa Federal "Construir Ciencia", informó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El titular de la cartera, Daniel Filmus, estuvo presente en la firma del contrato de obra pública, que constará de la construcción del edificio de 2.200 metros cuadrados y con una inversión estimada en 1.400 millones de pesos.

"No alcanza con hacer nuevas universidades, sino que estas universidades ubicadas en lugares de difícil acceso, sean de la misma calidad que las otras. Que no haya claustros de primera, y otros de segunda, con carreras profesionalizantes que en general el mercado no las demanda, o si las demanda se divide el trabajo entre más personas", sostuvo Filmus.

"Argentina concentraba 80% de la inversión en Ciencia y Técnica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy es a la inversa, el 80% en todo el país y menos del 20%, en CABA.", precisó el ministro.

"El laboratorio estará destinado a contribuir el fortalecimiento de líneas de investigación básica y aplicada, transversales a las áreas de conocimiento tales como salud, medio ambiente, sectores socio-productivos estratégicos y desarrollos científicos y tecnológicos aplicados a la biociencia", agregó.

"Es primordial que no existan solamente universidades que distribuyan conocimiento, sino que estén más cerca de los umbrales del conocimiento y puedan construir el futuro de la ciencia", manifestó el ministro.

Según Filmus, "la idea de democratizar la universidad no reside solo por acceder al estudio, sino en términos también de acceder al conocimiento. Los países que monopolizan el conocimiento deciden el destino de la sociedad y son los que más invierten en ciencia y tecnología".

"Tenemos que generar las condiciones de un desarrollo productivo, que implica agregar valor sino tendrá trabajo solo una pequeña parte. Es el único camino virtuoso que nos permite crecer, un estado eficiente, educación pública y obligatoria, inversión privada junto a la pública", enumeró Filmus.

"La Unpaz es un ejemplo, igual que la articulación con el Municipio. Hay que seguir trabajando integradamente, y no tener miedo a la autocrítica y al debate para mejorar es el camino", señaló el ministro.

Por su parte, el rector de la Universidad de José C. Paz, Darío Kusinsky; advirtió que "nuestro trabajo fue y es siempre colectivo. El acompañamiento, a través del financiamiento, del Estado Nacional, Provincial y Municipal es fundamental para que nuestra casa de altos estudios siga creciendo, y que el ejercicio del Derecho a la Educación Superior sea efectivo".

"Estamos orgullosos de este proyecto, forma parte de un recorrido que tenemos que defender, continuar con el crecimiento y desarrollo de nuestro país en materia de educación, ciencia y tecnología, permitir que nuestras comunidades sean más igualitarias, con más soberanía y más justicia social", cerró Kusinsky.

(Télam)