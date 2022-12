Miles de habitantes del oeste del Gran Buenos Aires padecían hoy serios problemas en el regreso desde la Ciudad de Buenos Aires ya que a partir del mediodía se implementó un servicio reducido en la línea de trenes Sarmiento entre las estaciones Once y Castelar, por el descarrilamiento de una formación de carga a la altura de Haedo. A medida que se acercaba la hora pico, se podía ver el descontento de los usuarios en la estación Once, mientras no había información sobre la hora de reanudación total del servicio. La Línea Sarmiento, a partir de poco antes de las 13, puso en marcha un servicio reducido entre las estaciones de Moreno y Castelar, mientras que entre Once y Castelar se mantenía un flujo limitado de trenes. También operaba con servicio reducido el ramal Haedo Temperley de la Línea Roca, que implementó un servicio entre San Justo y Temperley. La emergencia se inició cerca de las 12:45 cuando descarriló una formación de tolvas carboneras operada por Trenes Argentinos mientras circulaba por la vía cuádruple situada a la altura de la estación de Haedo. El descarrilamiento de la formación que realizaba el trayecto entre Luján de Cuyo (Mendoza) y La Plata provocó daños importantes en rieles, durmientes y otras estructuras

AMR NA