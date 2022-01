Una mujer perdió un embarazo tras esperar 12 horas en una Guardia de un hospital de Santiago del Estero para ser atendida por pérdidas de sangre. El lamentable hecho ocurrió el pasado lunes, cuando una joven embarazada concurrió al Hospital Regional Ramon Carrillo, ubicado en la capital de la provincia gobernada por Gerardo Zamora, tras sufrir pérdidas de sangre.

Pese a que la mujer se acercó hasta el sector de Guardia, la atención no llegó a tiempo: estuvo más de 12 horas esperando ser controlada por algún médico, publicó el Última Hora de Santiago del Estero. Como consecuencia de la demora, terminó perdiendo el embarazo.

Las imágenes de la joven recostada en las sillas de la sala de espera se viralizaron en las redes sociales y provocaron el enojo de los santiagueños, en momentos en que Zamora veranea en uno de los complejos más onerosos de Punta del Este. "Mi prima sufrió abandono de persona por parte del Hospital: perdió el embarazo y no la atendían. Estaba tirada en sala de espera, desangrándose, llorando.

No querían ni sacarle el feto ni hacerle la limpieza", se quejó un familiar de la víctima en declaraciones al mencionado portal de noticias. Y agregó: "No es la primera vez que desamparan a una mujer. A mí también me pasó hace unos años y en la actualidad también conozco muchas mujeres que sufren y no les brindan una asistencia medica como corresponde". CS/PT NA