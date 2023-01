Santi Maratea, el influencer que realiza colectas para ayudar a quienes lo necesitan, propuso juntar dinero para ayudar a Silvino y Graciela, los papás de Fernando Báez Sosa, pero al final la iniciativa no se realizará. La idea de Maratea era colaborar con los gastos de los padres de Fernando mientras se encuentren en Dolores. La familia del joven asesinado se está en esa ciudad mientras se realiza el juicio y esperan la condena para los asesinos de su hijo

Sin embargo, la colecta nunca se realizó y Santi salió a sus redes sociales a explicar los motivos. "La colecta para los padres de Fernando Báez Sosa no va a poder suceder, ni está sucediendo", comenzó el influencer

"Fue toda una confusión en base de la buena predisposición de todo el país, literal", continuó. Santi recordó que los papás de Fernando habían expresado mediante Twitter que no querían recibir ese tipo de ayuda

"Los papás de Fernando no quieren aceptar plata de nadie, ya les han ofrecido en estos tres años por diferentes motivos y no quieren. Están superagradecidos por todo el apoyo", explicó Santiago

"Yo siempre que arranco una colecta veo lo que me dicen en Twitter. A veces la hago y a veces no, porque ya se hizo o porque no es necesario. Mucha gente me pidió que ayudemos a los padres de Fernando y por eso lo consulté con ustedes", aclaró. Maratea comentó cómo fue que surgió la iniciativa de ayudar a la familia Báez Sosa. "Me dijeron que salió en un canal de noticias y que un abogado dijo que él pondría 500 mil pesos. Es increíble cómo la gente se sumó, pero en este caso los padres no necesitan una colecta, solo quieren que haya Justicia", relató. Por otra parte, el joven influencer informó que conversó con Fernando Burlando, el abogado de Silvino y Graciela, y este le comunicó que están muy agradecidos, pero que no necesitan esa ayuda

