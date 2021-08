Santa Cruz sumará a los centros de salud agentes sanitarios como estrategia "para terminar lo más rápido posible" la campaña de vacunación contra el coronavirus, se informó oficialmente.

"Se viene trabajando para definir nuevas estrategias en cuanto al abordaje de la vacunación. En ese aspecto, vamos a sumar a los esquemas existentes al primer nivel de atención sanitario, es decir a algunos centros de salud, personal como agentes sanitarios para terminar lo más rápido posible con el proceso de vacunación", dijo Ezequiel Verbes, secretario de Estado de Articulación y Monitoreo en el mensaje diario.

"Habíamos informado que durante el mes de agosto le íbamos a dar mucho empuje a la aplicación de las segundas dosis para completar el esquema, pero esto no implica que no se dé celeridad y continuidad a las primeras dosis, ya sea en los menores de 12 a 17 años con alguna enfermedad preexistente o a aquellas personas que no se vacunaron”, añadió el funcionario provincial.

En tanto, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Río Gallegos avanzó esta semana en la inoculación de primeras dosis de vacuna contra el coronavirus a mayores de 18 años sin turno previo, y, según informó, hoy fueron vacunadas más de 100 personas con primeras dosis.

Verbes agregó que "a nivel provincial y en coordinación con el resto de los organismos se está viendo la manera de articular o el modo de incrementar el nivel de vacunación".

El funcionario del Ministerio de Salud y Ambiente precisó que "hasta ayer se aplicaron más de 275.000 dosis, más de 186.000 primeras dosis y más de 88.000 segundas dosis".

"Esto implica que más de un 75 por ciento de la población vacunable ya tiene la primera dosis y prácticamente un 40 por ciento en el caso de las segundas dosis", concluyó. (Télam)