El Ministerio de Educación porteño anunció hoy suspenderá el salario por 30 días a dos maestros por "agredir a un funcionario" durante una protesta en una escuela de Villa Soldati, mientras los trabajadores alcanzados por la medida, referentes del gremio Ademys, atribuyeron la decisión a "una campaña contra la docencia" encabezada por Soledad Acuña.

La sanción recayó sobre Jorge Adaro, secretario adjunto del sindicado docente; y Juan Vicenzo, por los hechos ocurridos el 17 de septiembre pasado en la escuela primaria "José Martí" durante una recorrida del director de Educación de Gestión Estatal porteño, Fabián Capponi, durante la etapa de flexibilización de las restricciones impuestas por la pandemia.

Según informó la cartera educativa que dirige la ministra Acuña, "los docentes involucrados impidieron la entrada del director general con gritos, agresiones e insultos, mientras se encontraban presentes en el lugar alumnos menores de edad y sus familiares".

"Habiendo culminado el proceso sumarial legal, los docentes serán sancionados con una suspensión de 30 días sin goce de sueldo", precisaron las fuentes porteñas y agregaron que "el ejercicio de los derechos gremiales no puede ser interpretado de tal forma que sean una carta en blanco para hostigar y denostar a las autoridades como a otros pares".

MIRÁ TAMBIÉN Otorgarán a Pepe Mujica el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de San Luis

En declaraciones formuladas a Télam, Adaro dijo que no fue notificado aún de la sanción anunciada por el Ministerio de Educación, no obstante señaló que "implica un paso más dentro de la campaña contra la docencia que lleva adelante la ministra Acuña desde hace tiempo".

Por su parte, la secretaria de Acción Gremial y legisladora porteña, Amanda Martín, rechazó la medida al sostener que "constituyen una persecución deliberada a docentes que expresaron espontáneamente su rechazo a los funcionarios responsables del ajuste educativo".

"No solamente no hubo agresión alguna, sino en todo caso un cuestionamiento a la política educativa de la ciudad y eso es lo que no soporta la ministra Acuña que, encima, montó una campaña de desprestigio con uso de redes sociales y sumarios para disciplinar a la docencia, en lugar de escucharla y atender los reclamos", resaltó a Télam.

El hecho quedó registrado en una filmación que realizó uno de los integrantes de la comitiva de funcionarios que visitó la escuela de Villa Soldati, donde se observa a los docentes en la puerta del establecimiento responsabilizando a Capponi por los "35 compañeros muertos", en referencia a los trabajadores de la educación que fallecieron por el coronavirus.

MIRÁ TAMBIÉN La Justicia traduce al quechua una resolución para notificar a una mujer que solo habla esa lengua

Al respecto, Adaro recordó que el funcionario, anteriormente a lo que se ve en las imágenes, estuvo dentro de la escuela por la mañana "entrando a las aulas, sin saludar, tras lo cual se retiró", pero indicó que "cerca del mediodía, volvió a provocar a la escuela y lo que se observa parcialmente en el video se dio en el ingreso, donde fue repudiado por los docentes y las familias".

Es que la recorrida del director educativo se dio en medio del análisis de parte de las autoridades porteñas de cambiar el protocolo sanitario para las escuelas para las escuelas a y flexibilizar los requisitos previstos para el aislamiento.

Además, Capponi estuvo envuelto en una polémica en 2020 cuando se lo vio bailando sin barbijo y sin respetar el distanciamiento social dentro del edificio del Ministerio de Educación porteño. (Télam)