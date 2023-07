El Ministerio de Salud desplegó un dispositivo en formato de camión del Programa de Abordaje Sanitario Territorial de atención primaria, en el que habitualmente realiza controles de salud, vacunación y asesorías en salud sexual en los barrios, en la explanada del Centro Cultural Kirchner (CCK), en el marco de la segunda edición del ciclo "Nos Mueve el Orgullo", que se llevó adelante el jueves y viernes.

Una carpa estuvo destinada a la promoción de la salud a cargo de profesionales que brindaron información sobre enfermedades crónicas no transmisibles, métodos anticonceptivos, prevención de enfermedades vectoriales como el Dengue, Zika y Chikungunya y diversas charlas en formato de taller para adolescentes, niñas y niños.

A su vez, en el marco de la semana del Orgullo también ofrecieron talleres con perspectiva de género de género.

A medida que finalizaban las charlas y paneles organizados por los Ministerios de Cultura y de las Mujeres, Géneros y Diversidad en el CCK, diversos grupos de personas se acercaban al camión para hacer consultas y vacunarse.

"Es genial que el camión esté acá en la explanada del CCK", dijo a Télam Manu Mirelles, secretaria de la Asociación Civil Mocha Celis.

"Hay mucha concurrencia de la comunidad LGBTIQ+ estos días, y de este modo podemos vacunarnos. Aprovecho que vine a participar de una charla sobre educación con perspectiva de diversidad sexual y ahora que terminó me crucé al camión para darme el refuerzo del Covid", agregó.

Vic Xoa López (33), también aprovechó la oportunidad para vacunarse contra la gripe.

"Mi nombre verdadero es Víctor Joaquín López, pero como me autopercibo persona no binaria, me cambié el nombre por Vic Xoa López", señaló.

Junto a Vic se encontraba su amiga Paola Surien. "Antes era Pablo Surien y ahora soy Paola. Hace dos años que tengo mi nuevo DNI con el cambio de género. Tengo 45 años y hace 12 que estoy en Argentina. Soy migrante peruana. Me encanta este país. Está bueno que se hagan campañas y actividades sobre el Orgullo para que las personas disidentes tengamos más derechos y no seamos opacadas ante la sociedad", dijo a esta agencia.

"Además de vacunarme contra la gripe y la neumonía, voy a consultar sobre otros métodos, más allá del preservativo, para evitar el contagio de VIH y de enfermedades venéreas", indicó.

Noelia Sayago es vacunadora del Ministerio de Salud e integra el programa territorial.

"Hoy estamos frente al CCK con la campaña de vacunación. La gente es muy receptiva y el camión le da curiosidad. Al ofrecer todas las vacunas del calendario, se acercan por una cuestión de oportunidad para completar los esquemas de vacunación. También tenemos promotores de salud. Se da asesoramiento sobre ginecología y se hacen implantes del anticonceptivo subdérmico", destacó.

Por su parte, la licenciada en obstetricia Marta Idiart, comentó que generalmente recibe consultas que son consejerías en salud sexual y métodos anticonceptivos.

"Lo bueno de este dispositivo es que no solo canalizamos consultas, sino que entregamos métodos anticonceptivos inyectables, orales y la "frutilla del postre" que es el implante subdérmico, conocido como el chip", sostuvo la médica.

"El ministerio está entregando el implante subdérmico en forma gratuita, lo cual es muy bueno porque tiene un precio elevado entre 40.000 y 50.000 pesos. Hacemos la consulta y después lo colocamos en el camión, siempre y cuando la mujer no esté embarazada", aclaró.

"En cada barrio estamos una semana y la gente se acerca poco a consultar sobre diversidad sexual. Generalmente cuando se habla de sexualidad, se habla de la sexualidad en la mujer y en el hombre, por eso se hace difícil para otras identidades. Imagino que es por temor o desconocimiento, por eso creo que está bueno que hoy podamos estar acompañando estas actividades".

"Ayer recibimos a muchas chicas y chicos trans que preguntaban si el chip subdérmico interfiere con el tema hormonal. Al tratarse de un método que libera hormonas, y como ellas y ellos se colocan hormonas, las consultas giraron en torno a eso. La mayoría eran jóvenes que recién están empezando a definir su identidad sexual", agregó.

Por último, se acercó Myriam (56) quien contó a Télam: "Me mueve venir a ver lo del Orgullo. Ayer vi el Congreso que estaba iluminado con los colores de la diversidad y ahí me enteré de las actividades de hoy en el CCK, entonces salí del trabajo y vine a ver la muestra, y además me encontré con mucho material de información sobre sexualidad y cuidados y con atención médica primaria y me parece fabuloso".

"Creo que el tema de la diversidad sexual hoy en día está más concientizado en el corazón de la gente, además hay un movimiento más fuerte que va logrando con el paso de los años más reconocimiento", concluyó. (Télam)