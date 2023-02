Un camión frigorífico volcó sobre la Ruta Nacional N°9 en la provincia de Salta y vecinos de la zona se robaron 11.000 kilos de carne

Las imágenes quedaron registradas por testigos del hecho que se sorprendieron por el accionar de las personas que se robaban la carne. En sus relatos, señalaron que los vecinos se robaban la carne y se la llevaban en autos, camiones y hasta incluso muchos se la colgaban en la espalda y se iban caminando. Según se pudo saber en la reconstrucción del hecho, el camión no dobló bien en una curva, cayó a la banquina y volcó

El conductor del mismo señaló que la cabina se separó del acoplado y terminó impactando contra un Fiat Siena que circulaba por la mano contraria

Se informó que los ocupantes del vehículo solo tuvieron heridas leves. El camión que había salido de Santiago del Estero y se dirigía a Jujuy, llevaba más de 23 mil kilos de carne

En menos de una hora, según el relato testigos, sobre la calzada no quedaba más carne: "Había gente en camionetas que cargaba dos media res y gente corriendo con la media res colgada al cuello. Fue impresionante el saqueo tipo piraña que hicieron y se llevaron todo, hasta la última achura, no quedo nada", contó untestigo en diálogo con el portal del diario El Tribuno. Aun así, se supo que a pesar de la llegada de efectivos de Gendarmería Nacional al lugar no se impidió que las personas se llevaran la mercadería ya que al haber estado esparcida por toda la ruta era imposible darla para vender. "No se impidió que las personas se llevaran la carne, el camionero lo permitió. Igual sí se negaron a que robaran la mercadería que estaba en el acoplado, porque seguía embalada y en buenas condiciones", indicaron. MC/GO/SPC NA