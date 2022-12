(Por Camila Alfie) Rocío Debona tiene atrofia muscular espinal y a sus 30 años se define como una estilista de la moda y se mueve en su silla eléctrica por su ciudad, la entrerriana Concordia, como si estuviera en una elegante calle de Londres o Nueva York. Tiene más de 10.000 seguidores en Instagram, quienes están pendientes de su cuidada estética y de sus posteos, en los que reivindica el costado sensual de la discapacidad.

"Quiero que en la nota pongas mi diagnóstico, atrofia muscular espinal (AME) tipo 2 y mi edad, 30 años. Porque quiero que quien la lea y lo padezca, o tenga un hijo o hija con AME, vea y sienta y se dé cuenta de que puede. Que si quiere ser modelo, puede hacerlo. Que si quiere verse sexy puede hacerlo, y lo es", señala al comenzar esta entrevista.

"Somos un bicho raro, estamos dentro de las mal llamadas 'enfermedades raras', porque somos 'únicos'. Si me va a leer alguien con AME, que te lo pintan como lo peor, quiero que me vea y que tal vez piense que no todo es tan oscuro", comenta.

Rocío es una estilista de moda con un perfil en Instagram con más de 10.000 seguidores (@rociodebona), a quienes cautiva con sus looks que parecen salidos de una avenida cool de Manhattan. Su estilo clásico y elegante se combina con tendencias actuales, logrando una búsqueda estética personal meticulosa y creativa.

Su carrera como modelo empezó como algo aleatorio. Durante la pandemia, en un momento de aburrimiento, empezó a subir sus looks a las redes sociales: "Me mudé con mi novio, que tiene un estacionamiento relindo, y había visto que algunas chicas de Estados Unidos se sacaban fotos en esos estacionamientos, y empecé a probar hacerlo yo. Nunca manifesté querer ser creadora de contenido".

Una marca la "descubrió" y la convocó para que pose con sus diseños. Rocío no lo dudó. Enseguida comenzó a tener más visibilidad, lo que hizo que más firmas la contacten para hacerle envíos a Concordia.

Sus fotos favoritas son las que se toma en lencería ultra sexy; algunas recostada sobre su cama y otras en su silla de ruedas, donde le pone el cuerpo a su búsqueda erótica a través de distintas prendas y poses.

"Una parte importante del self love es conocer nuestros cuerpos. Cuando abrimos la conversación sobre lo importante del placer femenino, explorar y jugar con vos misma, eso no te hace vulgar. Es hora de normalizar el auto placer viviendo con una discapacidad", escribe en el pie de página de uno de sus posts, donde se muestra con un vibrador que combina con su outfit de encaje y seda negra.

Su sueño es mudarse a una gran ciudad - "una ciudad grande de afuera", la describe- y desfilar para una firma de alta costura, como ya lo hicieron otras modelos con discapacidad.

Rocío señala haber aprendido a "leer enseguida" las intenciones de las personas. "Cuando uno llega a cierta edad -reflexiona- ya no quiere perder el tiempo con boludeces. Me han dicho: 'yo pensé que los discapacitados se visten solo con jogging y buzo'", un look que ella reconoce con humor como el "disca outfit".

Y agrega: "Creen que una persona con discapacidad vale menos que una convencional y no se puede arreglar, no se puede peinar, no puede salir a pasear vestida. El comentario siempre es: 'te vestís bien a pesar de ser discapacitada'".

- Télam: Un poco de eso lo mostrás en tu perfil, donde no solo compartís tus looks, sino también tu experiencia como usuaria de silla de ruedas.

- Rocío Debona: Sí, pero no quiero dar la imagen de que los "disca" (sic) "somos guerreros, podemos con todo". Cuando hablo de este tema lo hago de forma genuina desde mis vivencias. Por ejemplo, mis experiencias con Tinder, en los boliches, con novios, con los prejuicios que la gente tiene sobre mí. Pero también me gusta equilibrar y hablar de moda, porque al fin y al cabo uno es un montón de cosas, y no quiero quedarme con la idea de que ser "disca" es lo único que me define como persona.

- T: ¿Cuáles son los mayores prejuicios que enfrentan las personas con discapacidad?

- RD: Que los "disca" solo se visten para cubrirse el cuerpo, que siempre están depresivos, tristes; te ven chiquita y te infantilizan. Que usan bombachas grandes, nada de encaje. Que tener una pareja es lo máximo que les puede pasar en la vida. Que somos una carga. Yo cuando era chiquita no entendía eso muy bien, porque fui criada en una familia donde no se me remarcaba la discapacidad continuamente. Por ejemplo, cuando tenía 15 años fui por primera vez a un boliche. Le dije a mi papá que me lleve y él me llevó. Yo estaba ahí, con mi trago en la mano y mi minifalda, y se me acercaba gente y me decía: "Qué inspiración que sos". En mi época yo era la única bolichera disca. Cuando me veían llegar abrían la cola, salían los patovicas, me regalaban tragos, me dejaban pasar gratis. Yo era la reina de los boliches de acá, que en ese momento eran tres. Era famosa desde chica. Y aún así, la gente se me acercaba y me decía: "¿Por qué venís acá? Si no podés bailar…"

-T: ¿Te identificás como activista "disca"?

- RD: ¡Uf! Eso es un gran título, un gran peso. Me gustaría, pero siento que me falta mucho, me falta pulirme. Pero me llegan inbox de chicas de todas partes del mundo con escoliosis en lencería, que me mandan sus fotos diciendo "gracias a vos me animé a ponerme esto"; o que me cuentan que se abrieron Tinder; o que se animaron a darle un beso a una chica. Es cuando siento que lo que hago tal vez sirve de algo. A veces no soy muy consciente de lo que puedo generar, hasta que veo estos mensajes, que me emocionan mucho. (Télam)