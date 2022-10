Carlos Eduardo Robledo Puch pedirá en los próximos días su libertad, tras permanecer más de 50 años preso, por agotamiento de la pena a prisión perpetua que pesa sobre este homicida. Así lo anticipó el abogado Jorge Alfonso, quien esta semana se reunirá con Robledo Puch y asumirá su defensa para encarar este pedido, al tiempo que reveló que luego revisará el expediente para determinar si las pruebas existentes fueron contundentes para su condena, ya que de lo contrario podría demandar al Estado. "Es uno de los presos que, lamentablemente, pasa por una inacción del Estado, ya que lleva más de 50 años detenido. Es el momento en el que la Justicia tiene que otorgarle la libertad, más allá que la sociedad pueda o no estar de acuerdo con eso", precisó Alfonso en declaraciones al programa "Tardes Policiales", que se emite por XLFM Radio. El letrado explicó que Robledo Puch "cumplió la pena desde el punto de vista judicial" y precisó que "no hay ningún elemento desde el punto de vista legal que le pueda negar a él la libertad". "Lo voy a representar y voy a tomar su defensa esta semana, porque vamos a dirimir la cuestión en tribunales", indicó. Robledo Puch fue condenado a prisión perpetua en 1980 por cometer al menos 11 asesinatos, entre ellos dos femicidios -en ese tiempo no estaba tipificado con ese nombre-, entre 1971 y 1972, y se convirtió así en uno de los peores asesinos seriales del país. "Él fue condenado a prisión perpetua con la reclusión por tiempo indeterminado, pero cualquier pena no puede superar los 50 años. Ya lo superó y ahora compete que esté en libertad", remarcó Alfonso. Asimismo, el letrado agregó: "Que él fue condenado, no lo voy a negar. Pero uno va a arbitrar los medios porque acá hay un agotamiento de pena. Hay un gris con una reclusión indeterminada que tiene que finalizar porque el mismo Código Penal lo dice y también lo dicen los tratados internacionales". Además, el abogado deslizó la posibilidad de evaluar una demanda contra el Estado, pero aclaró que ese tema se verá luego de conseguir la libertad del "Ángel Negro". "Vamos a tratar una acción de revisión. Voy a tener acceso a todo lo que ocurrió con el expediente para ver esta pena a la que fue condenado, porque según sus dichos sus dichos todos son producto de indicios de sospechas y no hay una prueba directa que lo haya comprometido. Fue condenado, sí. Cumplió la pena, sí

Pero él dice que lo condenaron por algo que veremos de qué se trata", remarcó Alfonso. Respecto del pedido de libertad, el abogado precisó: "Ya hay una familia de una iglesia con un con cura de por medio y una granja que lo quiere recibir con lazos espirituales, psicológicos y materiales". "Todo preso que cumplió una condena tiene derecho a estar en libertad, porque cumplió con la Justicia y la sociedad. Después, si la sociedad lo quiere o no recibir, no es mi asunto", añadió. De todas maneras, Alfonso precisó que el primer objetivo que se plantea es que Robledo Puch "salga en libertad y después leer el expediente en profundidad y con seriedad para ver si se está frente a presunciones e indicios no determinantes por los cuales lo condenaron". "Ahí se verá y analizaremos si iniciamos una demanda contra el Estado", añadió. Por último, recordó que en 2016 Robledo Puch pidió "ante la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, un indulto extraordinario". "Robledo Pucho dijo claramente que quería morir en libertad y no en la cárcel. Es el único preso que estuvo tanto tiempo detenido. Yo asumo su defensa para que se garanticen sus derechos y las garantías procesales", concluyó. GAM/KDV NA