Dos jornadas de donación de sangre serán organizadas por el club River Plate con el apoyo del Ministerio de Salud en las instalaciones y las filiales del interior del club en el marco del "Día Internacional del Hincha de River", informó la cartera sanitaria.

Las jornadas se realizarán el martes y miércoles próximo de 9 a 15. La primera de ellas en el Salón de Usos Múltiples de River, que se encuentra anexa al estadio y la segunda en las filiales oficiales del club de ciudades del interior.

En las jornadas participarán muy activamente la Dirección de Medina Transfusional de la cartera de salud el Hospital Garrahan, el Hospital El Cruce, el Hospital Cuenca Alta, el Hospital del Bicentenario, la Fundación Hemocentro Buenos Aires y la ONG Dale Vida.

Las filiales de River Plate donde se realizarán las colectas de sangre el miércoles son las que se encuentran Reconquista, Carlos Paz, Neuquén, San Martín de los Andes, Concepción del Uruguay, Tucumán, Jujuy, Ushuaia, Paraná, Santa Fe, Puerto Madryn, Bell Ville, San Francisco, San Lorenzo, Bariloche, Famaillá, Añelo y Salta.

Los organizadores informaron que los donantes deben tener 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no estar transitando enfermedades que se transmitan por sangre (hepatitis, mal de Chagas, etc.) y que no haya realizado prácticas sexuales de riesgo en el último año.

También es requisito que la persona donante no se haya realizado durante el último año tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.

El club de Nuñez indicò que para participar de la colecta es necesario registrarse previamente en https://v2.soloturnos.com/empresa/colectaenriver. Para consultas: cfiliales@cariverplate.com.ar (Télam)