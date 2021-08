La curva de contagios por coronavirus continúa en baja en Río Negro, ya que esta semana cerró con 2.146 contagiados en toda la provincia, lo que representa un 19,7% menos en comparación con la segunda semana de agosto, informó hoy el Ministerio de Salud local.

"Venimos con una baja de casos en general en si en la provincia, comparado con la semana pasada que teníamos 2.674 activos, bajamos en un 19,7%", informó la secretaria de Políticas Públicas de Salud rionegrina, Mercedes Iberó.

En conferencia de prensa, la médica detalló que "en el Alto Valle Este bajamos un 19%, teníamos 735 activos en toda la zona y esta semana tenemos 593".

"En el Alto Valle Oeste bajamos un 26%, teníamos 802 y ahora tenemos 594. En el caso del Valle Medio bajamos un 40%, teníamos 322 y a la fecha tenemos 193", agregó la funcionaria.

"Por su parte en la costa Atlántica bajamos un 33 % teníamos 179 y ahora tenemos 120", indicó.

"En la cordillera, en la zona andina, la semana pasada venia subiendo la curva, ahora bajamos un 2% teníamos 615 y ahora 600", explicó, mientras que "en la Línea Sur es el único lugar de la provincia que aumento de 21 contagiados pasamos a 26 en toda la zona".

"Sin embargo no se fue el virus", remarcó la médica y agregó que, "hay una sensación quizás porque no se habla mucho del Covid, o hay muchos vacunados o sentimos que no tenemos gente cerca con el virus".

"Aún así sigue habiendo Covid, aún no se ha detectado en la provincia casos con la variante Delta, pero va a llegar porque ya está en todo el país, entonces lo mas importante es entender que nos sigamos cuidando", advirtió Iberó.

Con respecto a la ocupación de camas de terapia intensiva, la referente de Salud provincial detallo que, "hasta la fecha tenemos 18 camas libres, cuatro en Cipolletti, cuatro en Roca, una en Jacobacci, tres en Bariloche, cuatro en Viedma y dos en Villa Regina".

Sobre el plan de vacunación Río Negro hasta la fecha lleva unas 649.493 dosis aplicadas entre primera y segunda.

Asimismo, continuó Iberó, "sigue pasando de mucha gente que no se vacuna" y explicó que todas las vacunas ya pasaron las parte de la seguridad, "entonces son vacunas que son seguras, que no nos van a producir mas que fiebre dolor de cuerpo un cansancio generalizado que en 24 o 48 desaparecen". (Télam)