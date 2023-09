El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy alertas de nivel amarillo por vientos fuertes para Neuquén, Río Negro y Chubut, algunos sectores de La Pampa y la provincia de Buenos Aires; por nevadas para zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut; y por tormentas fuertes para algunas localidades de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco.

En la Patagonia este viernes se encontraba bajo alerta por vientos del sector oeste todo el territorio de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

Por el nivel de alerta amarillo, que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", el SMN pidió evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

El alerta también comprendía al oeste y sur de La Pampa, y a un sector del extremo sur de la provincia de Buenos Aires, en la costa de Patagones.

MIRÁ TAMBIÉN El supertifón Saola amenaza el sur de China y paraliza grandes ciudades

"El área será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", precisaron.

Por otro lado, el organismo meteorológico lanzó otro alerta de nivel amarillo por tormentas fuertes para toda la provincia de Misiones; para la mayor parte de Corrientes, con excepción de una porción del sudeste; para el sur de Chaco; y sudeste de Formosa, donde se estiman valores de precipitación entre 40 y 60 milímetros.

"Se espera que las tormentas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos periodos, ráfagas de viento, posible caída de granizo e intensa actividad eléctrica", según precisó el SMN.

A modo de recomendaciones, el organismo nacional pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y estar atento a la posible caída de granizo.

MIRÁ TAMBIÉN Viernes inestable en el inicio de un fin de semana con previsión de lluvias en el AMBA

Además, este viernes el organismo nacional emitió un alerta por nevadas para el sur de la cordillera de Neuquén; la ciudad de Bariloche y las cordilleras de Pilcaniyeu y de Ñorquincó en Río Negro; y para el norte de la codillera de Chubut.

El área será afectada por nevadas, algunas localmente fuertes, y se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 40 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual en las zonas más elevadas.

Para los habitantes de esta zona, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre; retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos; circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve; y ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono. (Télam)