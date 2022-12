Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, La Pampa y Salta presentaban esta mañana alertas amarillas por tormentas, mientras regían otras por lluvias para Chubut, Neuquén y Río Negro, y por vientos en Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro, informó el Servicio Metereológico Nacional (SMN).

Según el reporte del organismo, en la provincia de Jujuy, la alerta por tormentas alcanza a Puna Susques y la cordillera de Cochinoca, Rinconada y Santa Catalina, mientras en Salta rige para los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

También en las localidades cordobesas de General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña; las pampeanas de Caleu Caleu, Hucal, Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán; además del oeste, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires.

En estas áreas se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, acompañada por intensas ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

A su vez rigen alertas amarillas por lluvias en la cordillera de Cushamen, de Futaleufú, de Languiñeo y de Tehuelches en Chubut; la cordillera de Huiliches, de Lácar, de Aluminé y Los Lagos en Neuquén; y la cordillera de Pilcaniyeu, de Ñorquincó y Bariloche en Río Negro.

Estas zonas serán afectadas por lluvias persistentes y de variada intensidad y se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual, sobre todo en las zonas más elevadas.

En tanto, presentan alertas por vientos toda la provincia de Río Negro y de Neuquén; el oeste, centro y noroeste de Chubut; el centro y sur de Mendoza; el noroeste, sudoeste y oeste de La Pampa; y el centro y noroeste de Chubut.

Esta área será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 35 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

El SMN recomendó en estas zonas evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por autoridades, y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Además, en los lugares con alertas por tormentas, el organismo sugirió no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo. (Télam)