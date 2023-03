Buena parte del norte y sur del país se encontraban hoy bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrán ser acompañadas de intensas ráfagas y caída de granizo, mientras que en Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz rigen advertencias amarillas y naranjas por fuertes vientos, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el reporte del organismo, la advertencia por tormentas rige para las provincias de Misiones y Tucumán, gran parte de Jujuy y Salta, el norte de Santiago del Estero, sur de Catamarca, noreste de La Rioja, oeste de Córdoba y algunas localidades del este de San Luis, en tanto se esperan fuertes lluvias en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En las áreas afectadas del norte del país, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, con una precipitación acumulada prevista entre 20 y 50 milímetros.

En tanto, en las provincias del sur afectadas se esperan lluvias de variada intensidad, con valores de precipitación acumulada entre 15 y 20 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual, especialmente en zonas más elevadas donde las precipitaciones también pueden darse en forma de lluvia y nieve, indicó el SMN.

En todos los casos, el organismo recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Además, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En tanto, las mismas fuentes indicaron que rige un alerta naranja por vientos en gran parte de la provincia de Santa Cruz y las localidades restantes permanecen bajo alarma amarilla por la misma condición, al igual que el sur de Chubut y Tierra del Fuego.

En Santa Cruz, el SMN prevé fuertes vientos del sector oeste con velocidades entre 70 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora, mientras que en las zonas afectadas de Chubut y Tierra del Fuego se esperan vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

En este sector, el SMN recomendó a los pobladores que eviten actividades al aire libre y aseguren los elementos que puedan volarse. (Télam)