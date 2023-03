Las provincias de Mendoza, La Pampa y Río Negro presentan alertas amarillas por tormentas con posible caída de granizo y fuertes ráfagas, informó hoy el Servicio Metereológico Nacional (SMN).

El alerta alcanza a la zona baja de Malargüe, en Mendoza; las localidades pampeanas de Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Chical Co, Puelén, Curacó, Lihuel Calel, Caleu Caleu y Hucal; y gran parte del centro, norte y este de Río Negro, incluidas su capital, Viedma, y la ciudad de General Roca.

Según el informe, esta advertencia de nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", especificó el SMN.

En estas zonas se esperan para la jornada de hoy tormentas de variada intensidad, que pueden ser algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos periodos.

A su vez, "no se descarta la caída de granizo y fuertes ráfagas en forma localizada", mientras los valores de precipitación acumulada se estiman entre 15 y 40 milímetros, los cuales pueden ser superados en forma puntual, informó el Servicio.

Ante estas alertas, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

También, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. (Télam)