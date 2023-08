El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy alertas de nivel amarillo por tormentas para localidades de Misiones, Corrientes, Santa Fe y Chaco, y por vientos con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora y viento Zonda en sectores del noroeste del país, mientras que también regía otra alerta amarilla por temperaturas extremas por frío para una porción del este de la provincia de Buenos Aires.

El alerta de nivel amarillo por tormentas, algunas localmente fuertes, afectaba al norte del Litoral, en la totalidad de las provincias de Misiones y Corrientes, al noreste de Santa Fe y al sudeste de Chaco.

Según informó el SMN, se espera que las tormentas estén acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Por el nivel amarillo que refiere a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", el organismo nacional pidió a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, se espera que hasta el miércoles se mantengan las condiciones inestables en la región.

Este martes también regía un alerta amarillo por vientos en las cordilleras de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

La zona será afectada por vientos intensos del sector oeste con ráfagas y en la zona cordillerana se estiman velocidades entre 60 y 75 kilómetros por hora , con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.

En el resto del área las velocidades oscilarán entre 45 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora, por lo que el SMN recomendó a los habitantes evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

Además, el organismo nacional lanzó un alerta amarillo por viento Zonda en la puna de Catamarca, Salta y Jujuy, donde se prevé que el viento alcance velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que pueden llegar a los 75 kilómetros por hora.

Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de baja humedad relativa.

También esta mañana se encontraba bajo alerta por frío extremo una porción del este de la provincia de Buenos Aires en el oeste de Castelli, Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Punta Indio, Tordillo, y General Pueyrredón (Mar del Plata).

El nivel amarillo por frío implica temperaturas que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas" se extendía además a las localidades de Pila, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú y al noroeste de Mar Chiquita y Juan Madariaga.

Como recomendaciones para la población, el Ministerio de Salud aconseja no exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores; abrigarse con muchas capas de ropa liviana; mantener la casa calefaccionada de forma segura; evitar los cambios bruscos de temperatura; tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. (Télam)