Ricardo Bussi, el candidato a diputado nacional por la Fuerza Republicana y aliado en la provincia de Tucumán del postulante a la presidencia de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, cuestionó en las últimas a la comunidad LGBTQ y el INADI le respondió. Durante un debate realizado en la Universidad Santo Tomás de Aquino (UNSTA), en Tucumán, el hijo del represor Antonio Bussi comparó a la comunidad LGBTQ con personas con discapacidad y consideró que no deben recibir asistencia del Estado, ya que, se trata de un "grupo minoritario". "El que decide ser travesti, que se la banque solo. No se puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario", expresó Bussi. Este viernes y ante esos dichos, la abogada Greta Pena, titular del INADI, expresó: "La verdad que lo que dijo Bussi ofende a las personas trans y con discapacidad, es el concepto que él está encarando, habla con un desprecio enorme de la condición humana, queriendo un modelo spartano. Él se pone en un lugar de acá estamos los normales ". Y agregó: "Esta reiteración de agresiones sobre la condición es tremenda, son temas que candidatos ponen bajo el tapete, buscan instalar estas cuestiones donde hay un clima social tenso, a lo Bolsonaro, generan prejuicios, miedos, incertidumbres, más cuando lo esboza un dirigente". Además, la titular del INADI, sostuvo: "Esto y la dictadura militar no son temas para hablar, es una discusión saldada, existe el cupo trans, la ley de identidad de género, todo lo que para ellos no es normal , afuera". Bussi, había dicho también: "Son seres humanos que merecen todo nuestro respeto. Como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos, claramente. Lo que no queremos es que lo bancamos entre todos porque el que decidió su camino sexual es responsable de sus decisiones, no tenemos por qué hacer cargo de eso a toda la comunidad". GO/KDV NA