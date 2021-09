Chuy, la revista de Estudios Literarios Latinoamericanos de la Universidad de Tres de Febrero (Untref) ingresó a dos de los más importantes índices bibliográficos sobre revistas académicas en Ciencias Sociales y Humanidades: el European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH-PLUS) y el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CAICyT-Conicet, informó hoy la casa de altos estudios.

El ERIH-PLUS es un índice compuesto por un compendio de más de 10 mil publicaciones y está destinado a investigadores europeos, mientras que el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CAICyT-Conicet está integrado por un conjunto de textos científicos y tecnológicos argentinos de excelencia en distintos campos del conocimiento.

Chuy (http://revistas.untref.edu.ar/index.php/chuy/index), que es de formato electrónico y libre acceso, contiene artículos originales e inéditos vinculados a los estudios culturales, comparados y de teoría y crítica.

Editada desde 2014 por el Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados (Pelcc) del Instituto de Investigación en Arte y Cultura Dr. Norberto Griffa - IIAC, se publica con frecuencia semestral.

Anteriormente, ya integraba los índices Latindex, Latinoamericana, LatinREV, Actualidad Iberoamericana, DOAJ, IO2R, Citefactor y MLA.

"Cada nuevo índice al que ingresa Chuy es una validación de la calidad de la revista, porque se examinan no solo los contenidos, sino también los procedimientos de publicación, como la edición de textos y referatos, por ejemplo", indicó su director, Daniel Link.

Link, quien además dirige el Centro Interdisciplinario en Estudios y Políticas de Género (Ciepog), sostuvo que la incorporación a estos índices "permite no sólo darle mayor visibilidad a la revista, sino principalmente incrementar su prestigio y generar en las convocatorias abiertas un número cada vez más grande de investigadores deseosos de publicar".

Por su parte, el secretario de redacción de la revista y coordinador académico del Pelcc, Leo Cherri, sostuvo que "entrar a los dos nuevos índices la hace a Chuy más visible en las búsquedas sobre artículos e investigaciones académicas que se realizan desde Europa, por el lado de ERIH-PLUS, y para los investigadores del ámbito local y regional de América Latina, en el caso del CAICyT".

Cherri explicó también que ser parte del Núcleo Básico de Revistas Científicas del CAICyT les permitirá acceder a la librería electrónica Scielo, proyecto que reúne ediciones completas de revistas científicas mediante una plataforma de software.

"Que los artículos de la revista estén en diferentes plataformas es una manera de estar más presentes en la búsqueda electrónica y volver más atractivo en cuanto prestigioso el hecho de publicar en la revista", agregó. (Télam)