Más de 30 mil docentes forman parte del programa de Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación (ATR) que se desarrolla en la provincia de Buenos Aires y apunta a reactivar la relación escolar de los estudiantes, fomentar la resocialización y autoconfianza de los 278.000 participantes.

"Me sumé en febrero porque me había llevado siete materias y gracias al ATR me quedé con una sola y no repetí", dijo a Télam Sebastián Maldonado, de 17 años, alumno de 6º año de la escuela 90 de Los Hornos, partido de La Plata.

El gobernador Axel Kicillof en su discurso ante la Asamblea Legislativa indicó que "278.000 estudiantes participaron del programa "Verano+ATR" en 2.539 sedes de toda la provincia", y que 30.000 docentes fueron convocados especialmente para la tarea.

Las actividades continuaron durante febrero, momento que, según docentes consultados por Télam, la asistencia se incrementó por la necesidad de promocionar las materias.

En este sentido, el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, consideró que el programa fue "exitoso en la recuperación de los chicos", aunque indicó que "todavía hay que seguir trabajando" dado que "hay 62.000 estudiantes de secundario y 6.000 del primario que tienen una relación distante con el sistema educativo".

La situación de Matías Petrazoli, de 16 años, no es muy diferente a la de Sebastián: también hubiese repetido si no contaba con la asistencia del programa.

Entre las situaciones vividas no sólo destacó los contenidos áulicos, sino también las actividades lúdicas y recreativas de los sábados donde se juntaba con amigos a escribir canciones para luego rapearlas.

En la escuela 90 la articuladora del programa es Carolina Arrillagada, profesora de Construcción de la Ciudadanía, quien fue convocada en agosto del 2021 para integrar el equipo ATR que todavía funciona en el hall de entrada y que tuvo su mayor participación en febrero.

"Nuestro objetivo no fue sólo la continuidad pedagógica, sino también la reconexión social", señaló a esta agencia y agregó que además de música los sábados se trabajó sobre el reciclaje, hubo talleres de huerta y la filial platense de la Cruz Roja brindó charlas sobre ESI, desarrollo adolescente, prevención de adicciones y RCP.

Y agregó: "Son chicos que viven en entornos donde se les dice que no van a llegar a algo y esto les da la posibilidad de renovar su autoestima, su responsabilidad, su confianza".

Irene León es directora desde hace diez años de la Primaria 28 de José León Suárez, partido de General San Martín, y desde septiembre es articuladora de ATR.

"Teníamos 138 chicos y chicas que habían quedados desfasados en contenidos producto de la pandemia y con desconexión porque la comunidad tiene múltiples vulnerabilidades", señaló a Télam.

"Todos los que participaron avanzaron en sus aprendizajes, las maestras nos decían que desde que empezó el ATR los chicos participaban más", afirmó y destacó: "Muchos chicos que quizás no reconocían letras o no sabían leer adoptaban una actitud sumisa; no solo aprendieron contenidos, el programa los reanimó y les modificó sus conductas ante las clases".

También Ludmila Páez de 14 años hizo un balance positivo de su participación en el programa: "Fui a ATR porque tenía que repasar contenidos flojos de 6º y ahora voy a empezar 1º de la secundaria", indicó.

El programa, que comenzó el 1° de septiembre de 2021 y concluye el 31 de marzo de 2022, alcanzó a los estudiantes que asisten a establecimientos educativos de los niveles obligatorios y tiene como objetivos generar acciones para darle continuidad pedagógica y fortalecer las trayectorias educativas de niños y adolescentes que requirieran una enseñanza intensificada ante las dificultades que podría haberles ocasionado la pandemia de coronavirus. (Télam)