Los familiares de Florencia Romano, la adolescente de 14 años asesinada a fines de 2020 en el departamento mendocino de Maipú, cuestionó hoy al asesor legal del gobierno provincial, quien les endilgo parte de la responsabilidad de los hechos en la respuesta a una demanda civil donde se reclamó al Estado provincial por la inacción del 911 ante el femicidio.

La familia de Florencia reclama un resarcimiento por daño moral y la respuesta del asesor de Gobierno, Ricardo Canet en ese proceso civil causó malestar y criticas de diversas organizaciones feministas y de los padres de la chica, quien fuera asesinada en diciembre de 2020 por un hombre que la había contactado por las redes sociales.

Entre los argumentos de defensa, el asesor legal del gobierno consideró que “los padres de la menor víctima han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente".

Los padres de la joven, José Romano y Cristina Mopardo, junto a sus abogados Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton y acompañados por la diputada provincial del Frente de Todos Laura Chazarreta y mujeres del colectivo de Ni Una Menos, convocaron hoy a una conferencia de prensa en la explanada de la Casa de Gobierno para repudiar los argumentos de Canet.

“Lo tomo de quien viene. Es muy triste todo lo que dijo, pero eso habla de él, no de mí" indicó la mamá de Florencia y destacó que "no hay política de defensa. No hay quien nos defienda. Solamente echan culpas a las víctimas".

Por su parte uno de los abogados calificó la contestación de la demanda "más allá de lo técnico y legal" como "descabellada, improcedente y de brutalidad" y destacó que "le echa la culpa del 50 % del femicidio al ya condenado Arancibia y el otro 50 % a los padres de Florencia”.

Indicó el letrado, además, que en la sentencia penal el juez Mangiafico dijo "que hubo responsabilidad del Estado por la policía que cortó el llamado al 911, cuando un vecino denunciaba que escuchaba los gritos de auxilio de Florencia”.

En tanto, la diputada Chazarreta criticó que "el gobierno no puede hacer apología de la violación, del femicidio, responsabilizando a los padres de la víctima y a los vecinos que no insistieron en el 911".

El abogado dijo que esperan que la jueza civil que deberá decidir sobre la demanda de la familia en la que reclaman un resarcimiento de $300 millones dicte una “sentencia ejemplificadora y sancionatoria para el Estado”.

Romano (14) fue asesinada en diciembre del 2020 en la localidad de Maipú, donde había ido a encontrarse con un hombre que la había contactado por las redes sociales.

Por el crimen de la niña que conmocionó a la sociedad mendocina, Pablo Arancibia (33) fue sentenciado a prisión perpetua en un juicio abreviado mientras que la policía Soledad Herrera, que ignoró el llamado al 911, fue condenada a 3 años de prisión en suspenso.

La mujer interrumpió la comunicación telefónica en la que un vecino le informaba sobre "un caso de violencia de género" que escuchaba en el pasaje Tucapel de la localidad de Gutiérrez, en Maipú. (Télam)