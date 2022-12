Altos funcionarios que participan en las negociaciones de la conferencia de biodiversidad de la ONU en Canadá (COP15) se mostraron hoy optimistas de poder alcanzar un acuerdo, luego de que muchos delegados abandonaran las reuniones cuando se trataban los temas de financiación.

"Estoy muy confiado en que seremos capaces de mantener nuestras ambiciones y lograr un consenso", dijo a periodistas Huang Rinqiu, ministro de Medio Ambiente de China, país que preside la cita.

Su homólogo canadiense, Steven Guilbeault, coincidió: "Hemos logrado un progreso tremendo. No sé cuántos de nosotros pensamos que podríamos llegar allí".

Huang dijo que publicaría un borrador del acuerdo a las 8 locales (13 GMT) del domingo y escucharía posteriormente los comentarios de los principales delegados.

Las negociaciones duran oficialmente hasta el lunes, pero podrían extenderse más si fuera necesario.

"Ahora no es el momento para pequeñas decisiones, ¡vamos a lo grande!", tuiteó este sábado el presidente francés, Emmanuel Macron.

Y, acotó: "Trabajemos juntos para lograr el acuerdo más ambicioso posible. El mundo depende de ello".

Los delegados están trabajando para hacer retroceder la destrucción del hábitat, la contaminación y la crisis climática que amenazan con la extinción de aproximadamente un millón de especies de plantas y animales, según la agencia de noticias AFP.

El texto final debe ser una hoja de ruta para los países hasta 2030, después de que el último plan de 10 años firmado en Japón no lograra ninguno de sus objetivos, algo atribuido a la falta de mecanismos de monitoreo de su implementación.

Los más de veinte objetivos que se debaten incluyen un compromiso fundamental para proteger el 30% de los espacios terrestres y marítimos, una meta que se compara con el compromiso del Acuerdo de París de mantener el calentamiento global en un tope de 1,5 ºC.

También se discute sobre la reducción de los subsidios agrícolas dañinos del medio ambiente, obligar a las empresas a monitorear y divulgar sus impactos en la naturaleza y establecer políticas sobre las especies invasoras, entre otras cuestiones.

La cuestión de cuánto dinero enviarán los países del norte a los del sur, que albergan la mayor parte de la biodiversidad del mundo, se ha convertido en el mayor punto de conflicto.

"Si el marco no va acompañado de los recursos adecuados, estaremos destinados a repetir los mismos fracasos que vimos después de Aichi", advirtió Brian O'Donnell, director de la ONG Campaign for Nature, en referencia a la anterior conferencia de la biodiversidad.

Varios países han anunciado nuevos compromisos, tanto en la COP como en otros espacios La Unión Europea prometió 7.000 millones de euros (USD 7.400 millones) hasta 2027, el doble de su compromiso anterior.

Pero estos compromisos aún están muy por debajo de lo que los observadores dicen que se necesita y de lo que buscan los países en desarrollo. (Télam)