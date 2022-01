La Asociación Ciclistas Urbanos (ACU) remarcó a Télam la necesidad de seguir fomentando la movilidad activa y el ciclismo urbano.

En diálogo con esta agencia, Pablo Lebindis, integrante de ACU y representante para Buenos Aires de la Campaña internacional "30 días en bici", señaló que "CABA ha tenido un crecimiento importante en cuanto a darle un espacio a los ciclistas".

Sin embargo, una de las demandas del sector con respecto a la seguridad vial es que el Gobierno de la ciudad promocione lo que la asociación denomina "ciclismo urbano", "movilidad activa", "peatonización y caminabilidad".

"La ciudad de Buenos Aires no está al 100 por ciento para fomentar este tipo de situaciones. Andar en bici todavía no es del todo seguro en la ciudad", sostuvo Lebindis.

Y agregó: "Otra cuestión que demandamos es el respeto por las prioridades. No es lo mismo exigirle al peatón que al automovilista, pero se le exige al mismo nivel, es decir se tiende a nivelar a un peatón que cruza a mitad de la calle con un automovilista que excede la velocidad a 50 KM/H en una calle que el máximo es 30 KM/H.

En este sentido, dijo: "creemos que la Ley de Tránsito tiene que modernizarse. La movilidad ha cambiado pero la ley sigue siendo la misma. Nosotros decimos que hay que darle más equidad. No es lo mismo igualdad y equidad".

Lebindis se refirió a esa diferenciación: "Igualdad significa que ponés a todos a la misma altura, peatones y automovilistas. Pero el automóvil tiene más posibilidad de generar daño que un peatón. En cambio, equidad es darle al peatón más derechos, más recursos de defensa ante siniestros viales, porque es más vulnerable".

Asimismo, sostuvo: "Este reclamo no es sólo para CABA sino que es de alcance nacional para mejorar las ciudades viales de todo el país. Hay algunas provincias que no han avanzado en esta materia pero ciudades como Rosario, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Salta sí van marcando un camino y van avanzando. Mar del Plata, por ejemplo, hace años viene luchando y reclamando para construir una red de ciclovías a través de la costa; mientras que en La Plata se están haciendo ciclovías en avenidas importantes".

"Sin embargo, hay lugares desamparados, donde no hay activismo que promueva esto o se reúna con las autoridades", añadió.

"Todavía cuesta sacar el auto de la cabeza de la gente. Pero pienso que tiene que haber un plano de modernizaciones del servicio de transporte público que le saque espacio al auto". "Creo que los gobiernos no quieren pagar ese costo, pero si es cierto que el gobierno de CABA aprobó el mes pasado la Ley 6472 del 'Día Mundial sin auto', que es el 22 de septiembre".

"Sabemos que la ciudad de Bs. As. se va a adherir el próximo 22 de septiembre. Nosotros como ACU vamos a trabajar en una campaña de promoción y concientización para que la gente no use el auto ese día".

En tanto, otro proyecto en el que la Asociación viene trabajando "es que el tercer domingo de cada mes, las diferentes comunas de la ciudad dispongan de calles recreativas para correr, caminar, andar en bici, en rollers, etc. Y que se prohíbe la circulación de los autos. Rosario ya tiene una calle recreativa en la que los sábados y domingos se cierra la circulación automovilística", puntualizó.

"Hay un proyecto promovido por un senador de Santa Fe para convertir la Ley de Movilidad Activa en Ley nacional. Todavía está en etapa de proyecto, es decir no se presentó formalmente en el senado aún", concluyó. (Télam)