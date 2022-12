El hashtag “No puedo más, loco” fue el elegido por los usuarios de Twitter para relatar cómo transcurrieron las últimas horas de espera antes de la final que Argentina y Francia disputarán en Qatar, con una referencia constante a la imposibilidad de dormir y a unos nervios crecientes que ninguna receta logra calmar.

La mayoría de los posteos reproducían el meme de un zombi ensangrentado y gritando “ayúdame loco” que hizo viral una usuaria de Twitter a mediados de octubre pasado para reflejar cómo su novio decía sentirse, exagerando el malestar que le provocaba tener sólo 37 grados de fiebre.

También fueron muy populares la imagen de Diego Maradona sentado con los ojos cerrados y los brazos abiertos mientras le miden las pulsaciones durante un partido de la selección; así como la de Pablo Aimar tapándose la cara con las manos durante el partido contra México.

“No puedo dormir, no puedo parar de ver videos, no puedo parar de pensar, no puedo parar de imaginar, no puedo parar de soñar, no puedo parar de creer. Escribo esto absolutamente sugestionado, ilusionado. No creo poder seguir pensando que existe justicia en este mundo si el 10 no da la vuelta. Necesito, necesitás, necesitamos ganar la tercera. Sea cual sea el resultado, muchas gracias señor D10S”, escribió un usuario.

“HoyNoDuermeNadie” y “#LaManijaEsTotal”, fueron otras de las tendencias que hacían referencia a esta situación. (Télam)